Fotos FUNDAMENTAL. Alejandro Spalla se ha convertido en un jugador clave para el equipo y tiene un promedio 37 minutos de acción por partido.

Alejandro Spalla, que volvió a ser uno de los puntos altos en Independiente BBC, destacó la mejoría defensiva de su equipo en el segundo tiempo del partido ante Talleres de Tafí Viejo, disputado la noche del jueves en el estadio Ciudad.

El alero cordobés se mostró reconfortado por la reacción. "La clave estuvo en la defensa del segundo tiempo. En los primeros dos cuartos nos hicieron goles que no nos tenían que hacer, con rebotes ofensivos y cortes al aro. Nos sacaron 13 puntos de máxima, pero lo pudimos revertir en el complemento. Tenemos que cambiar la manera de comenzar los partidos para no venir desde atrás", explicó convencido.

Spalla advirtió el crecimiento del equipo con el transcurrir de los juegos. "Evolucionamos en la parte defensiva. Cuando defendemos somos un equipo y cuando no lo hacemos, nos cuesta mucho. En ataque somos un grupo solidario, tenemos gol en todas las posiciones. Por eso hay que mover la pelota buscando al compañero que mejor se encuentre para tirar", analizó.

Spalla es el jugador con más minutos disputados por juego en la presente competencia (37 minutos de promedio con 17 puntos por noche). Consultado por su incidencia en el equipo, opinó: "Me siento cómodo en el grupo. Javier (Montenegro) me hizo saber muy bien cuál es mi rol dentro del equipo. Más allá de los minutos, por suerte me responde bien la parte física y trato de aportar lo mío al equipo sobre todas las cosas".

Independiente BBC visitará a Asociación Mitre el domingo, en la Plazoleta. De cara a ese partido, expresó: "Mitre tiene jugadores de vasta experiencia, un quinteto fuerte con Muruaga, Giordana, Ingratta y trajeron un extranjero muy bueno. Son jugadores con nombre en la categoría. Pero nosotros tenemos lo nuestro. Si hacemos en Tucumán el segundo tiempo que hicimos ante Talleres vamos a tener grandes chances de llevarnos el triunfo".