Portman reveló una trampa sexual que le hicieron

25/11/2017 -

Durante su intervención en el Vulture Festival celebrado en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles, Natalie Portman reveló una desagradable situación que vivió con un productor de Hollywood, cuyo nombre no reveló, detalló La Vanguardia. "Un productor me invitó a ir en un avión privado con él y su equipo a algún lugar al que yo tuviera que ir. Y me dije, sí, ¿por qué no aceptar un vuelo en un avión privado con un gran grupo de personas?", contó.

"Aparecí y solo éramos nosotros dos (el productor que la había invitado y la actriz), y nos habían preparado una cama en el avión", reveló aún muy enojada. Afortunadamente no pasó de ahí: ‘No sucedió nada. No fui asaltada. Nunca me han agredido. Pero he sufrido discriminación o acoso de alguna manera en casi todos los trabajos".