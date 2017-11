25/11/2017 -

¿Alguna vez ensayaste el papel con acento americano?

Ensayé con acento americano, pero no en el set. Cuando estaba decidiendo cómo iba a interpretar el personaje, lo probé, pero no funcionó. Para mí, era importante demostrar que este hombre venía de otro lado. No es de Los Ángeles. Además, ¡todo el mundo sabe que los británicos son todos malvados!

¿Qué piensas de los cómics?

Son geniales. Y el escritor, Neil Gaiman, es encantador. Estuvimos en contacto y me dio su aprobación a esta versión de Lucifer.