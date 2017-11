"Te diré un secreto, no sabía que la serie estaba basada en un un cómic"

25/11/2017 -

¿Buscaste otras caracterizaciones del diablo o tomaste todos los elementos de los cómics de Lucifer?

La manera en que lo caracterizaban en el guión era tan fuerte que usé eso como modelo. Pero te diré un secreto, no sabía que la serie estaba basada en un cómic hasta que leí una nota online en donde hablaban de que yo había obtenido el papel. Sabía que me habían dado el papel, pero nadie me dijo que estaba basado en un cómic de DC Comics. Eso fue una novedad para mí. Para serte franco, estoy contento de no haber sabido porque creo que hubiese alterado mi enfoque levemente.

¿Te nutriste de alguna influencia no relacionada con los cómics?

Sí, sin duda. Especialmente en el aspecto musical. Había muchas sugerencias importantes sobre qué música debería usarse en el guión. A mí me encanta la música y la uso mucho para darle el tono a los personajes que interpreto. Ponía esa música cada vez que ensayaba la manera en la que caminaría o se movería el personaje. Me informaba sobre su manera general de ser en el mundo, con esta banda sonora en sus oídos. Él camina con Purple Haze de Jimi Hendrix o Rebel Rebel de David Bowie.