"Lucifer", un diablo mujeriego, amante del vino y la música

25/11/2017 -

Todos los miércoles, a las 22, Universal Channel emite "Lucifer", la historia que relata las aventuras del "Rey del Averno" dentro del mundo de los mortales.

Aburrido e infeliz con su rol de "Señor del Infierno", Lucifer Morningstar abdica al trono y se va a Los Ángeles, donde instala un local nocturno llamado Lux.

En la Tierra, Lucifer vive su retiro disfrutando de alguno de sus placeres favoritos: el vino, la música y las mujeres. Sin embargo, todo cambia cuando una bella estrella del pop es brutalmente asesinada en la entrada de su local. Por primera vez, en casi diez billones de años, dicho episodio despierta una extraña sensación en el hasta entonces "Señor del Infierno", que no logra descifrar si se trata de un deseo de venganza o de algo más profundo y confuso.

El asesinato atrae la atención de Chloe Decke, una detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, que se debate entre la repulsión y la fascinación que siente hacia Lucifer. Ayudada por los poderes de seducción del ángel caído, la agente trata de resolver el crimen en una colaboración que se prolongará a lo largo de una serie de casos policiales. El actor galés Tom Ellis es quien se pone en el papel de un Lucifer soberbio, pero al mismo tiempo simpático y sexy. En una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló acerca de este personaje que se convierte en consultor de la policía.

¿Qué es lo que más te gusta del episodio piloto de Lucifer?

Cuando leí el guión del piloto, por primera vez, lo que más me gustó fue la manera en la que habían escrito al personaje. Obviamente, provenía de un lugar diferente, pero por la manera en la que estaba escrito podía ver claramente cómo tenía que interpretar al personaje. El guión no era específico. No especificaba que tuviera que tener acento británico, pero parecía algo escrito por Noel Coward u Oscar Wilde.

¿Qué otras cosas te atrajeron de Lucifer?

Me encantó la idea de poner al personaje en un ambiente moderno y me fascinó el hecho de que le gustara la buena música. El hecho de que no se toma demasiado en serio a sí mismo fue algo que también me atrajo porque hay muchas series que son demasiado serias y oscuras.