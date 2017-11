Rial a Tinelli: "Quiso abarcar demasiado"

25/11/2017 -

"No podés ir a competir con el poder político y el poder del fútbol, yo creo que quiso abarcar demasiado". Así se expresó Jorge Rial al hablar, en una entrevista que le realizó Luis Novaresio para LNE, contra Marcelo Tinelli. Tras la pregunta de si Marcelo iba a poder salir bien parado de la investigación que envuelve a Cristóbal López, el conductor de Intrusos se explayó: "Va a ser muy difícil para él, porque tiene de cu... a los empresarios, de cu... a la AFA, de cu... al Gobierno. Cuando te subís al ring podés meter una buena mano, pero lo más probable es que te ca... a palos. A Tinelli le falta ver que hay una salida. No podés querer ser presidente de la AFA y presidente de la Nación. Un día se desmayó delante del Chiqui Tapia, no hay mayor signo de debilidad que ese. Lo ca... a palos en la AFA, se come todas las manos de Macri, que no le perdona que haya querido ser gobernador de Scioli".