Noelia Pompa: "Cuando uno calla parece que otorga"

Desde Barcelona (España), donde está radicada e integra el show "The Hole Zero", Noelia Pompa le respondió a Flavio Mendoza y también a Facu Mazzei.

"Lamentablemente no me fui como me tendría que haber ido. Soy consciente y pedí disculpas a quienes tenía que pedir disculpas, que consideré que fue a Flavio y a Facu también, si se sintió dolido en ese sentido", dijo Noelia por Whatsapp al programa "Nosotros a la mañana".

"Facu tenía un compromiso con ‘Pequeña gran mujer’ y se quedó sin gira. No sé cuál será su excusa porque esto viene más bien de algo personal: no me bancan ninguno de los dos. Y está perfecto. No me interesa estar cerca de personas que no quieren estar cerca mío", agregó la artista.

"No puedo hacer mucho más a la distancia que mandarles un abrazo. Estoy tratando de hacer una vida acorde a lo que elegí y pido otra vez disculpas. Tampoco puedo pedir disculpas toda la vida", señaló Noelia.

Noelia les dejó un mensaje a Flavio, Facu y hasta Hernán Piquín: "Cuando uno calla parece que otorga, pero no siempre es así en la vida. A veces a uno le pasan cosas en la vida y toma decisiones, que fue lo que me pasó a mí. Para poder explicarlas tengo que contar cosas que no tengo ganas de contar porque pertenecen a mi vida privada y son cosas que prefiero mantenerlas para mí y para mi familia".

Vieja pelea

El bailarín Facu Mazzei volvió a la pista de "Bailando 2017" en reemplazo de Hernán Piquín y reavivó su pelea con Noelia Pompa.

Al igual que Flavio Mendoza, Mazzei quedó molesto con la decisión de "la enana" de radicarse en España y dejar "Pequeña gran mujer", el espectáculo que el platinado coreógrafo creó para Pompa.

"Era jodida para trabajar... complicada. Encima cuando las cosas no estaban bien, largó todo y se fue a España", contó Facu.

Noelia Pompa llegó a la cima de la popularidad al lograr el único bicampeonato del Bailando junto a Hernán Piquín. Flavio Mendoza, deslumbrado por sus cualidades sobre la pista, la convocó para participar en las obras de su productora y no tardó en consagrarse y ocupar los papeles más importantes. Incluso, según sus palabras, él produjo un espectáculo ‘para ella’: Pequeña gran mujer. Pero antes de iniciar la gira, la artista aceptó una propuesta para trabajar en España, donde triunfa.