Franchín contó como fue abusada, a los 12 años, cuando iba en un colectivo

-

La modelo y panelista, Analía Franchín, reveló lo que le sucedió cuando tenía 12 años y que la marcó de por vida. "Cuando cursaba 7º grado y estaba preparándome para el ingreso a un colegio secundario tomaba el 106. Yo vivía en Floresta y me iba al centro todos los días, y cuando volvía a las seis de la tarde en el 106 no sabés lo que era. Entonces, me acuerdo que venía con un montón de carpetas en un brazo y en la otra tenía una bolsa que pesaba tanto que como que me iba cortando los dedos, y en un momento yo tenía como la mano semi abierta y siento algo caliente en la mano... pensé que era algo de las bolsas que llevaba y literalmente me quedé con los hue..de un tipo en la mano", contó en "Por Si Las Moscas". Enfatizó: "Me dio miedo que después cuando vi un asiento me senté, pero tenía terror de que me siguiera, yo dije si no se baja yo me voy con el colectivero hasta Liniers, que era donde terminaba el 106. Por suerte se bajó antes, pero yo después de ese día dije ‘a cualquier persona que abusa de una mujer le iría pellizcando de a pedacitos el miembro con un alicate... yo sería muy sanguinaria, porque cuando vos tenés la libido puesta ahí es muy difícil sacarlo".