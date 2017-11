Enrique Balbi: "Descartamos que el submarino esté en superficie"

Hoy 17:30 -

Sigue el megaoperativo de rescate del submarino ARA San Juan, que perdió contacto con las bases el miércoles 15 y viaja con 44 tripulantes a bordo. El mundo colabora con la búsqueda con aviones, naves, equipamiento y tecnología. Se prevé que la tarde del sábado zarpe desde el puerto de Comodoro Rivadavia el buque "Sophie Siem", que llevará al minisubmarino norteamericano hacia la zona de búsqueda. Unos 50 soldadores y amoladores voluntarios trabajan a contrarreloj para terminar de montar la estructura.

Mientras tanto, siguen los cruces sobre la magnitud de la explosión que se produjo, según informaron las autoridades, el mismo día de la desaparición alrededor de las 10:30. En la Base Naval de Mar del Plata, los familiares esperan, entre la angustia y la desesperanza.

“Hasta no tener una evidencia, vamos a estar en la arena de suposiciones. No tenemos aún la localización, la zona es amplia y la arena es hostil. Nos gustaría tener otro tipo de noticias que no sean suposiciones ni conjeturas", dijo el vocero de la Armada, Enrique Balbi, en el parte de prensa del sábado al mediodía.

Te puede interesar: El minisubmarino de rescate partiría esta tarde

Con respecto a los videos y audios filtrados del momento en que les comunican a los familiares sobre la explosión, el capitán aclaró que, lo que se les transmite son los indicios que se van teniendo. “Estamos en una etapa de esperanza y desesperanza”, evaluó.

"Lo más importante es la localización del submarino y estar con los familiares", resaltó el vocero, quien además, volvió a descartar el ataque externo.

Las operaciones de búsqueda se siguen desarrollando. En la zona del evento consistente con la explosión hay siete buques mapeando el fondo; y en otras zonas, para no interferir con las sondas, hay dos destructores y una corbeta con sonares de casco. "Se limitó la búsqueda entre los 200 y mil metros", especificó Balbi.