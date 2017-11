El juez Rafecas afirmó que no piensa renunciar

Fotos Juez federal Daniel Rafecas.

BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas aseguró hoy que no piensa "renunciar, en absoluto" a su cargo y consideró "preocupante" que el Consejo de la Magistratura lo haya citado "por el contenido de sus fallos" en torno a la causa que desestimó la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman en torno al polémica memorándum del gobierno kirchnerista con Irán para revisar la actuación judicial en la causa Amia.

"Es la primera vez que el Consejo de la Magistratura convoca a un juez a dar explicaciones por un fallo. Ya me llegó la notificación y está circunscripta por desestimar la causa Nisman", argumentó Rafecas. Y, señaló que "todas las acusaciones" en su contra que obran en el Consejo "son en torno al caso Nisman".

En diálogo con radio Diez, Rafecas consideró que el hecho de "que el Consejo de la Magistratura cite a un juez por el contenido de sus fallos me parece preocupante".



"Confío en la justicia, confío en que se resuelva de la manera más racional" el caso que lo tiene en el foco de estudio del Consejo de la Magistratura pero estimó que "hacia dónde se avanza es la no independencia del poder judicial".,

Rafecas defendió su decisión de no dar curso a las investigaciones de Nisman con cientos de horas de escuchas sobre funcionarios del gobierno kirchnerista al señalar que "como el Memorándum nunca se implementó no hay encubrimiento, no hay pruebas y por lo tanto no hay delito".