“El problema de la importación no es el producto, sino la subfacturación”

26/11/2017 - El titular de la Cámara Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), Guillermo Ciro, se refirió a las importaciones subfacturadas y al dumping social de origen como uno de los principales motivos de la caída en la demanda de productos terminados nacionales frente a los importados. “El problema de la importación no es el producto, el problema es el precio y la subfacturación, hay dumping por todos lados, no se puede corregir, los grandes importadores son las grandes cadenas de comercialización y los hipermercados, que autoimportan y fijan ellos los precios”, indicó a Télam el titular de Cepba. Ciro dijo que gran parte de esa mercadería “viene con dumping social” y aclaró: “Nosotros no podemos tener todos los trabajadores en negro o evadir impuestos para poder competir con los productos importados”. “Es muy difícil competir con países que piden que s e cumplan las normas de la OMC, cuando ellos no cumplen con las normas de la OIT. El dumping social es muy difícil de combatir porque se produce en origen, ya que lo único que podemos hacer es controlar en frontera”. Sobre el control fronterizo, Ciro indicó la actual falta de veedores especializados que controlen si los precios declarados en los despachos aduaneros se corresponden a los efectivamente pagados. “En tiempos pasados, si se detectaban irregularidades o precios inferiores a los de mercado, le hacíamos pagar lo que correspondía”, recordó. Según el camarista económico, la actual escasez de controles sobre las maniobras de subfacturación “son un grave problema” para el fisco “que sólo beneficia a los importadores”. “Si se declara en diez un producto que vale cien, se tributa nueve veces menos, y esa ganancia por evasión nunca será trasladada a los precios finales, que suelen ser similares en góndola a los aplicados a manufacturas nacionales”, describió. “Aquellos que piensan que la importación, cuando es concentrada, baja los precios de mercado, está equivocados”, concluyó.