CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Noviembre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

26/11/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLY’S MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. LOCOS DE IRA

18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

12.30 COCINEROS

14.30 LOCOS POR EL CAMPO

15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA

EVANGÉLICA

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 EL BUSCADOR EN RED


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS


CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. RED STAR (F)

18.30 EN VIAJE

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE (ESTRENO)

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO

QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

LIBERTAD DE SUNCHALES


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.25 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

06.49 LOCOS POR LAS NUECES

08.28 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN

BUTTON

11.43 DIARIO DE UNA PASIÓN

14.07 UN CUENTO AMERICANO

15.43 EL SEXTO SENTIDO

17.45 ARMA MORTAL 2

20.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN

TCM

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.59 LA PEQUEÑA PÍCARA

13.55 AL CAER LA NOCHE

15.41 CUENTA CONMIGO

17.26 TIEMPOS DE GLORIA

19.39 BATMAN

22.00 CARACORTADA

TNT

06.00 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

08.27 MONSTERS, INC.

10.07 VALIENTE

11.52 LA MONTAÑA EMBRUJADA

13.48 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

16.12 EL LLANERO SOLITARIO

19.06 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

21.00 MISS UNIVERSO

00.00 EL MAESTRO

01.00 EL CONJURO

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

12.00 CHICAGO P.D.

13.00 CHICAGO P.D.

14.00 CHICAGO P.D.

15.00 CHICAGO P.D.

16.00 TORTUGAS NINJA

18.00 EL SÉPTIMO HIJO

20.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

22.00 PACTO INFERNAL

24.00 CHICAGO P.D.

01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

11.10 UNA PIZCA DE AMOR

12.55 AMOR IMPUNTUAL

14.50 FULLSCREEN

15.20 EL SECRETO DE MI ÉXITO

17.40 MUERTOS DE MIEDO

20.00 VOLVER AL FUTURO

22.25 VOLVER AL FUTURO II

24.45 VOLVER AL FUTURO

03.10 LOS HIJOS DE LA CALLE


A DÓNDE IR

CASA DEL

BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*HOY, A LAS 19 SE PRESENTARÁ

CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO,

EN EL MARCO DE LOS RECITALES

DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL.

*HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

LA OBRA “LA FOTO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

*LUNES 27, A LAS 21.30, THE

BEATS, LA BANDA QUE MEJOR

EMULA A THE BEATLES, PRESENTARÁ

SU RENOVADO ESPECTÁCULO.

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

21.30, GALA ESTELAR DE BALLET

EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA

2017, CON PRIMERAS FIGURAS

NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES

PARA EL CEPSI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA

BANDA)

*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA

LUCCA, CON SOLES Y LUNAS,

CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS,

DEL ESTERO Y TURAYQUI.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

26/11- 29/11 - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 14:30 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

26/11 -29/11 - 22:40 (subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10

(Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

26/11 - 29/11 -22:10 (subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR), CASTELLANO 2D - 17:00-

19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS

(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS), Lunes, martes y

miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS), Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30, VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120,

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $130,

jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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