CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Noviembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
26/11/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLY’S MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. LOCOS DE IRA
18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.30 COCINEROS
14.30 LOCOS POR EL CAMPO
15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA
EVANGÉLICA
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. RED STAR (F)
18.30 EN VIAJE
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE (ESTRENO)
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO
QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
LIBERTAD DE SUNCHALES
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.25 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
06.49 LOCOS POR LAS NUECES
08.28 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN
BUTTON
11.43 DIARIO DE UNA PASIÓN
14.07 UN CUENTO AMERICANO
15.43 EL SEXTO SENTIDO
17.45 ARMA MORTAL 2
20.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN
TCM
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.59 LA PEQUEÑA PÍCARA
13.55 AL CAER LA NOCHE
15.41 CUENTA CONMIGO
17.26 TIEMPOS DE GLORIA
19.39 BATMAN
22.00 CARACORTADA
TNT
06.00 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
08.27 MONSTERS, INC.
10.07 VALIENTE
11.52 LA MONTAÑA EMBRUJADA
13.48 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
16.12 EL LLANERO SOLITARIO
19.06 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
21.00 MISS UNIVERSO
00.00 EL MAESTRO
01.00 EL CONJURO
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
12.00 CHICAGO P.D.
13.00 CHICAGO P.D.
14.00 CHICAGO P.D.
15.00 CHICAGO P.D.
16.00 TORTUGAS NINJA
18.00 EL SÉPTIMO HIJO
20.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
22.00 PACTO INFERNAL
24.00 CHICAGO P.D.
01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
11.10 UNA PIZCA DE AMOR
12.55 AMOR IMPUNTUAL
14.50 FULLSCREEN
15.20 EL SECRETO DE MI ÉXITO
17.40 MUERTOS DE MIEDO
20.00 VOLVER AL FUTURO
22.25 VOLVER AL FUTURO II
24.45 VOLVER AL FUTURO
03.10 LOS HIJOS DE LA CALLE
A DÓNDE IR
CASA DEL
BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
*HOY, A LAS 19 SE PRESENTARÁ
CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO,
EN EL MARCO DE LOS RECITALES
DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL.
*HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
LA OBRA “LA FOTO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
*LUNES 27, A LAS 21.30, THE
BEATS, LA BANDA QUE MEJOR
EMULA A THE BEATLES, PRESENTARÁ
SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
21.30, GALA ESTELAR DE BALLET
EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA
2017, CON PRIMERAS FIGURAS
NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES
PARA EL CEPSI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA
BANDA)
*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA
LUCCA, CON SOLES Y LUNAS,
CARA FEA, TANTA, TAA HUAYRAS,
DEL ESTERO Y TURAYQUI.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
26/11- 29/11 - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 14:30 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
26/11 -29/11 - 22:40 (subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10
(Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
26/11 - 29/11 -22:10 (subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR), CASTELLANO 2D - 17:00-
19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS
(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS), Lunes, martes y
miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS), Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30, VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120,
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $130,
jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.