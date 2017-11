Síndrome de Cotard: Cuando crees que tu cuerpo se está pudriendo

26/11/2017 - Este síndrome es clínicamente muy extraño. Es caracterizado por un delirio de negación, por medio del cual, la persona que lo padece expresa de manera predominante que está muerto. Además, rechaza la existencia de sus órganos corporales y asegura que están en descomposición. Aunque suene extraño, algunas veces el paciente puede llegar a pensar que es inmortal. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una extraña enfermedad mental en la que el paciente cree estar muerto, que ya no existe y, a veces puede que crea que alguna de sus extremidades o partes del cuerpo pertenecen a otro. No es extraño que piensen que están sufriendo la putrefacción de los órganos. Este síndrome le debe su nombre a Jules Cotard, un neurólogo francés que describió esta condición por primera vez en 1880, en un caso de una mujer de 43 años de edad. “Mademoiselle X afirma que no tiene cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos; que sólo posee la piel y los huesos de un cuerpo en descomposición. No tiene alma, para ella Dios no existe y el Diablo tampoco. Dice que no tiene necesidad de comer para vivir y que no puede morir naturalmente. Sólo dejará de existir eternamente si es quemada. El fuego será su única salvación.” Así describía Cotard a su paciente. Quienes padecen esta enfermedad, no creen que vayan a morir… ya están muertos”… SÍNTOMAS Quienes sufren el delirio de Cotard, niegan que exista su cuerpo, que tienen nervios, cerebro, sangre y órganos internos, así como las demás partes del mismo. Piensan que viven de manera irreal. Incluso, llegan a pensar que sufren la putrefacción de sus órganos, siendo capaz de alucinar con el olor de la descomposición. Los principales pensamientos delirantes que padece una persona con este síndrome son: Su cuerpo no existe, por lo cual solo vive de manera irreal, en su imaginación. Creer que se está quedando sin sangre. Piensa que sus órganos se encuentran en descomposición. Creer que bajo su piel se encuentran gusanos, en consecuencia, al punto anterior. Afirma que se está muerto Cree que no necesita alimentarse, debido a que está muerto. Creer que es inmortal. Aunque principalmente se sufren delirios, los síntomas de este síndrome van más allá de eso. El paciente cae en depresión, presenta ideas de suicidio, pierde el apetito, presenta ausencia de dolor y se encuentra cargado de pensamientos negativos. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio (olores desagradables, como a carne en putrefacción), inclusive pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. Algunas de las personas que padecen este síndrome verbalizan claramente qué es lo que están sintiendo. Con ello, intentan hacernos conocedores de lo que es vivir con este síndrome en sus vidas. Por ejemplo, Graham, un hombre de 48 que se había intentado suicidar, le explicaba a su neuropsicólogo lo siguiente: “Es difícil de explicar. Me siento como si mi cerebro ya no existiera”. CAUSAS Se dice que este trastorno se asocia a alteraciones neurobiológicas, ya que suele ocurrir que quienes sufren las alucinaciones presentas alteraciones en diversas zonas del cerebro. También, se origina una hiperactividad en la amígdala, daños en zonas tempero-parentales, inhibición en la parte prefrontal izquierda del cerebro, entre otros aspectos. Así mismo, se reduce la dopamina en los receptores de la misma. El paciente padece alteración en la intensidad de sus emociones, pierde energía vital y es dominado por la negatividad. Esto puede dar paso al síndrome de Cotard. En sus formas más complejas el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto e incluso que han fallecido personas allegadas a él. Junto con esta creencia de muerte el paciente mantiene una idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un “alma en pena”. Las causas de este extraño sindrome se encuentran en el funcionamiento del cerebro. Este procesa bien todo lo que percibe del exterior, pero la respuesta emocional que debería acompañar a este procesamiento no es la adecuada. Cuando esto sucede, absolutamente todo, todo empieza a carecer de significados. TRATAMIENTO Aunque el tratamiento no es sencillo, puede ser tratado al encontrar la combinación farmacológica adecuada para cada caso en particular. Usualmente, se utilizan fármacos antidepresivos, como lo es la mirtrazapina o antipsicóticos, como la olanzapina. Los fármacos se deben elegir dependiendo de cada caso, ya que no existe un tratamiento generalizado para el mismo que sea exitoso. Por otro lado, si los fármacos no son efectivos, se puede tratar con terapias electroconvulsivas, las cuales se ha demostrado que pueden ser eficaces en estos casos. Este padecimiento, como ya se dijo, no se trata de manera sencilla, pero si se puede reducir el nivel del mismo. Por otro lado, esto es debido a que no existen muchos casos registrados de él, lo que ha llevado a que las investigaciones de este no sean tan profundas. El tratamiento de estos pacientes dependerá si su origen es neuropsicológico o neurológico, en el primer caso se puede tratar con antidepresivos y antipsicóticos. Pero en el caos en que se ha visto que es debido a algún accidente y el área del cerebro ha sido destruida, la recuperación es imposible y el engaño probablemente durará para toda la vida de la víctima.