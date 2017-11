Tipos del síndrome de Cotard

26/11/2017 - Este síndrome puede aparecer dentro de trastornos mentales o depresivos. Uno de los mayores indicadores son los trastornos depresivos, aunque no ocurre en todos los casos. Jules Cotard propuso dos tipos o niveles, que se asocian con la depresión. Síndrome de Cotard-I: En este, se configura por la presencia de ansiedad, tristeza patológica, delirio hipocondríaco e ideas delirantes de negación. Síndrome de Cotard-II: Se configura por ansiedad, delirios de negación, depresión y alucinaciones auditivas. Vivir creyendo que nada tiene sentido, que nos estamos pudriendo y que, en realidad, no estamos vivos no es una sensación muy agradable. Rodeados de olores desagradables que, creen, emanan de su propio cuerpo; sentir gusanos inexistentes que devoran su carne, las personas con el síndrome de Cotard viven inmersas en una auténtica pesadilla. Son zombis reales que se sienten ajenos a cuanto existe a su alrededor. A pesar de que perciben lo mismo que uno, para ellos no tiene ningún significado. Empiezan a sentirse ajenos. Ya no saben ni siquiera quiénes son. Empiezan a sufrir lo que se denomina como despersonalización. Entre los demás trastornos psicopatológicos en los que puede aparecer este síndrome es en el trastorno bipolar, esquizofrenia, demencia y despersonalización.