Caso clínico de rosa, colombiana, diagnosticada con síndrome de Cotard

26/11/2017 - Paciente de sexo femenino, originaria de Buenaventura, de 48 años de edad, viuda desde los 24, con escolaridad técnica, quien vivió en Estados Unidos desde los 26 hasta los 47 años. Presenta como antecedente episodios depresivos recurrentes, que se manifestaron durante el tiempo que vivió en Estados Unidos y para los cuales recibió múltiples tratamientos, entre ellos Sertralina, Paroxetina, Bupropion y Alprazolam. Su regreso a Colombia ocurrió a finales de 2006, después de ser despedida de su empleo y de verse obligada a renunciar a un apartamento y un automóvil adquiridos con crédito. Inicia una sintomatología consistente en insomnio, hiporexia, Anhedonia, tristeza y ansiedad, además de ideas de culpa, desesperanza y minusvalía. Decía que estaba “sola y desamparada”, que “lo había perdido todo”. Esto la llevó a tomar la decisión de viajar a Buenaventura a la casa materna. Allí los síntomas persistieron, y además aparecieron ideas de muerte y suicidio. En una ocasión “intentó cortarse las venas”, pero, según sus propias palabras, “no tuvo el valor”, y apenas se hizo un corte superficial. En enero de 2007 fue evaluada por un neuropsicólogo en Cali, quien ordenó tratamiento con “antidepresivos” que la paciente no recuerda y “pastillas para dormir”. Para febrero del mismo año no se apreciaba mejoría, y viajó a Medellín a vivir con su hermana, quien se había ofrecido a ayudarla. La paciente expresa la siguiente descripción de hechos que habrían ocurrido en Medellín: “El 20 de febrero por la noche vi que un humo me salía por la boca. Al día siguiente me miré al espejo y vi que mis ojos habían cambiado: no tenían vida”. Y agrega: “Me di cuenta de que ese humo era mi alma saliendo de mi cuerpo”. Esto lo interpretó como “un castigo por haber deseado la muerte, por haber intentado suicidarse”. Desde entonces, empezó a hablar constantemente de haber sido condenada a ser “una muerta en vida, un zombi por toda la eternidad”. Manifestaba que “su alma había sido arrebatada por algún poder sobrenatural”. Dijo no conocer la naturaleza exacta de éste, pero pensaba que podría corresponder a Dios, al diablo, o a una fuerza más poderosa. Además, empezó a tener alucinaciones olfatorias y cenestésicas: percibía un “olor a podrido” que emanaba de su cuerpo y un “cosquilleo bajo la piel”, síntomas que interpretó como señales de que su carne se estaba descomponiendo, y de que los gusanos pronto iban a romper la carne y a salir por la piel. Así, redujo ostensiblemente su ingesta de alimentos, decía que un muerto no come y no va al baño. Debido a esta situación, fue llevada a la consulta de varios especialistas, según dice, neurólogos, neuropsicólogos y psiquiatras. No recuerda los tratamientos prescritos. Se sometió, además, a varios “ritos de sanación y liberación” en diferentes iglesias cristianas. Para junio, el discurso y la conducta de la paciente no habían cambiado, y ya se reportaba una pérdida considerable de peso, causada por la negativa a ingerir alimentos y acentuada por la convicción de que ya no tenía órganos. Con estos síntomas consultó una institución de salud mental en Cali. La ideación delirante no cedió en absoluto. Aun al ser confrontada mediante un examen físico en el que se le permitió auscultar sus propios ruidos cardiacos, la paciente se mantuvo en la idea de que no tenía órganos: lo que se escuchaba sería, según ella, una demostración de la magnitud del poder que le había robado el alma. A esto se sumaba la idea de que su caso era único en la tierra, algo nunca antes visto y, por tanto, único para los médicos y neuropsicólogos que la trataban, quienes no podrían hacer nada por ella. Así, a pesar de la convicción con que mantenía estas ideas, se logró una mejoría al asegurar la ingesta de alimentos y las actividades de autocuidado, lo que determinó la decisión de dar alta de la sala, con remisión a hospital de día. Allí se obtuvo algún grado de mejoría: desaparecieron las alucinaciones olfatorias y cenestésicas, pero la ideación delirante permaneció intacta por, al menos, seis meses más: constantemente repetía que estaba muerta, que era un “zombi”, condenada a permanecer en la tierra eternamente. Estas ideas le generaban una gran ansiedad. Aunque se observaba ingiriendo alimentos, decía que llevaba varios meses sin comer, pues aseguraba que simplemente no deglutía nada, que por dentro estaba vacía, desprovista de órganos. Para febrero de 2008, al no presentar mejoría de su sintomatología, se decide instaurar como herramienta terapéutica la terapia electroconvulsiva, previo consentimiento de la familia; en total fueron seis sesiones, después de las cuales se observó disminución en la intensidad de su ansiedad, pero sin cambios en el contenido de su pensamiento. Un mes más tarde, la paciente presentó síntomas maniformes, dados por aceleración psicomotora, logorrea y elevación del estado de ánimo; por este motivo, se le inició un manejo con ácido valproico como modulador afectivo, a dosis de 750 mg/día, con lo que se logró un adecuado control de estos síntomas. Después de tres semanas fue notable el cambio en el contenido de su pensamiento: dejó de lado las ideas delirantes de tipo nihilista, y en las entrevistas que se realizaron desde entonces, su discurso se centró en el interés que decía tener por regresar al exterior por su cuenta. Esta observación fue compartida, además, por los familiares de la paciente, quienes reportaban una completa mejoría. Así, libre de síntomas durante un mes, se le dio salida de hospital de día.