La escritora Mercedes Calvo explica cómo leer poesía con los más pequeños

26/11/2017 - “Leemos un poema en un libro, pero leemos poesía en las personas, en los objetos, en la naturaleza, en un cuadro, en la música”, sostiene la maestra y poeta uruguaya Mercedes Calvo, quien se presentó en el Festival Internacional de Literatura Infantil (Filbita), que se desarrolla hasta hoy en Buenos Aires. Calvo nació en Salto, Uruguay, y desde pequeña quería ser maestra y estaba más interesada en los libros que en las muñecas. Cuenta que de niña “usé de mordillo los de Proust, armé trencitos con las obras de Tolstoi, recorté los escudos de los troyanos en La Ilíada. Y cuando aprendí a leer los leí, claro”. “Después de recibirme trabajé con niños mucho tiempo, ellos me enseñaron muchas cosas. Al jubilarme tuve más tiempo para mí. Y un día me presenté a un concurso de poesía para niños, me dieron un premio. Me gustó y seguí escribiendo: para niños, para grandes, poemas, cuentos, ensayos”. Entonces, Calvo escribió “Los espejos de Anaclara”, que le valió el 2008 el Premio Hispoanoamericano de Poesía para Niños, y “Tomar la palabra. La poesía en la escuela”, ambos editados por el Fondo de Cultura Económica; y también “Poesía con niños: guía para propiciar el encuentro de los niños con la poesía”. ¿Cuál es la importancia de la poesía en la vida y cómo se lo puede trasladar a la escuela? Creo que lo fundamental es, antes que nada, diferenciar la poesía de los poemas. La poesía es mucho más que un género literario, es una actividad creativa, una forma de mirar el mundo. Leemos un poema en un libro, pero leemos poesía en las personas, en los objetos, en la naturaleza, en un cuadro, en la música. Cuando se confunden los términos y se introduce en la escuela sólo el poema estamos recortando, o incluso anulando, el valor creativo de la poesía. El poema puede o no ser valioso, la poesía lo es siempre, porque nos posibilita una visión del mundo mucho más enriquecedora que la habitual. ¿Cómo se cría un pequeño rodeado de poesía? Todos los pequeños se crían en un ambiente rodeado de poesía y lo perciben de manera inmediata y profunda. Nadie sabe mirar mejor que un niño, con asombro y sin intentar explicar lo que mira. Los adultos, en cambio, interpretamos, racionalizamos lo que vemos. Tal vez porque no sabemos aceptar el misterio. ¿Cómo y dónde se deben capacitar los docentes para hablarles a los niños de poesía? Los adultos no deberían hablarles a los niños de poesía, sino aprender de ellos a mirar. Es difícil, porque muchas veces no tenemos tiempo, humildad, espacio interior ni la actitud abierta ante la vida que tiene un niño, pero si nos dejamos guiar por él, si nos bajamos de nuestro pedestal y olvidamos la relación docente-alumno y aceptamos que tenemos junto a nosotros un ser privilegiado, que está más cerca que nosotros de la poesía, podremos aprender a mirar. Y al mirar, estaremos abriendo la puerta de la poesía a nuestras vidas.