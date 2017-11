FÚNEBRES | 26 de Noviembre de 2017

26/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Bersabé Pogonza

- Ramón Rosa Banegas (La Banda)

- Segundo Pascual Coronel (Dpto. Silípica)

- Rosa del Valle Pérez

- Gerónimo Núñez (Dpto. Róbles)

- José Emilio Carrizo

- Enrique Javier Juárez

- Silvia Yolanda Jaimes de Bravo

Sepelios Participaciones

CARRIZO,JOSE EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su esposa Banegas Marisa sus hijos Pablo, Andrea, Nadia, y Mia . su madre Lopez Norma Agustina. Hermanos y demas Familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio Los Flores. Cobertura Norcen S.R.L. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su esposa Gladys, hijos Alejandra, Andrea, Daniela, H. Pol. José, Santiago, Adrian, nietos Alfonso, su suegra, Juana Uardene y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 16.30 hs. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su hermano político Jacinto Uardene, su esposa Viviana Paz, sus hijas Laura, Mariana y María Ángela, sus hijos políticos Juan Marchese y Marcelo Brizuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. René Paz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Johana Saldaño y flia., acompaña con inmenso dolor a su hija Daniela la partida de su Padre. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 y serán sepultados hoy a las 16,30 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Valeria Leguizamón y flia., acompañan con profundo dolor a su hija Daniela y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en P.L. Gallo 330 y serán sepultados hoy a las 16,30 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Amigas de su hija Daniela la acompañan con profundo dolor en este difícil momento; Valeria, Johana, Lumena, Lucia, Anita y Carla, ruegan por su eterno descanso. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 y serán sepultados hoy a las 16,30 en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Dra. Maria Emilia Sayavedra de Mitre y Dra. Maria Teresa Cavallotti de Manzur participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus hijos Gerardo y Nestor Bravo, su hija Pol Malvina Uñates y su nieta Paula participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de La Paz. C duelo P L Gallo 340 SV HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su hermana Norma Jaimes, su esposo Cesar Ferreyra, sus hijos Diego y Maria, Lorena, Analia, Andrea y Matias, Federico y Noelia, y florencia, participan con dolor su fallecimiento e invitan al Novenario de Misas en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar a las 20.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Sus hermanos Marta, Norma, Teresa, Carlos y Olga., hermanos politicos Cesar, Jorge, Silvia y Felipe, sobrinos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. José Elías y sus hijas, sus padres Teresa y Amado y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Normita y demás seres queridos en el dolor y la oración.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Solo en Dios descansa mi alma. Su amiga Adriana Martinez de Kuran, Gustavo Kuran, Cecilia y José Kuran, participan su partida al reino del Señor.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. Padre José, Padre Julio, Equipo de C A F A y la Comunidad Parroquial de la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar del B' Autonomía, participan la partida al Reino de quien fuera servidora y colaboradora. Ruegan por su eterno descanso,

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin . Mary y Alejandra Campos, acompañan con profundo dolor a nuestra querida amiga Normita en tan dolorosa perdida.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Que el Señor haga brillar sobre ti la luz que no tiene fin". Hoy reconforta saber que descansa junto al Señor donde solo hay gozo y Paz". La Comunidad Virgen de las Mercedes de la pquia. Ntra. Sra. del Pilar; Chicha, Mary, Pochi, Nelly, Miriam, Alicia, Coca, Chochi, Blanca y Negrita participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su flia., en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Querida Amiga; solo nos queda decirte Gracias por todo lo que nos brindaste, tu amistad, tu tiempo, tus risas y tus consejos, siempre estarás en nuestro corazón; Silvia, Roberto, Lucrecia, Catalina y Matero Roldan - Fiad.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias acompañan en tan difícil y doloroso momento a su hermana Tuty.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Dra. Esther Bustamante Leiva lamenta la repentina partida de Roberto, hombre de bien, comprometido con la comunidad; y acompaña en su dolor a tan apreciada y respetable familia, especialmente a su madre Alicia y a su hermana Tuti.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rubén y Maria Silvia Seleme, personal de Pericos Bar participan el fallecimiento de su amigo.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Juan Bautista Leiva, Mariano Leiva, Belén Giuliano y Mara Lucía profundamente conmovidos por la partida del querido Roberto, amigo, hombre de bien,. acompañan con afecto a su familia en este momento de dolor. Reciba su alma bondadosa la paz de Dios.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Acompañó a Marta, su hija, Rosita, Graciela y Ricardo fueron mi familia y lo seguirán siendo. Los quiero mucho. César Augusto Carnero.

JUÁREZ, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su madre Juana Mirta Jimenez, su compañera Barbara, sus hermanos Claudio, Edison, h. politica Romina Gonzalez, sobrinos Jeremias, Ana Carolina, David, Rita y demas Familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio Los Flores. Cobertura Norcen SRL Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162.Tel. 4219787.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Gordo de mi alma, estás en paz. Su hija María Laura Pereira, su hijo político Gustavo Esperguín, sus nietas Micaela y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Gordi, me quedo con tu mejor enseñanza, por vos aprendí a ser fuerte, a sacudirme y seguir adelante, a cosechar amigos por el camino de la vida, siendo solidaria sin medidas, a vivir la vida intensamente, aprovechando cada minuto. Voy a extrañar que malcríes a mis hijos. Que descanses en paz, papi. Su hija Marcela Pereira, su yerno Jorge Rosales y sus nietos Josefina y Juan Sebastián Rosales.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su hermana María Inés Pereira, su cuñado Mario Osés, hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Fuiste una gran persona, pero mucho más un gran amigo. Descansa en paz". Su prima política Nora, su esposo Teco Brizuela y sus sobrinos Lucas, Matías, Pía y Sofía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su tía Norma de Chamorro, sus hijos Anahí, Susana, Bochi, Ramón y Silvia paerticipan con dolor el fallecimiento de su querido sobrino Tuty y acompañan a su familia con oraciones.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus primos Bochi Chamorro y sus hijos participan la pérdida de su querido primo.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su prima Anahi Chamorro de Amadey, sus hijos Raul, Carla, Mariano y Karina y familia partricipan el fallecimiento del querido Tuty.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Carlos Alberto Zigalini y familia participa con dolor el fallecimiento del amigo Tuti y eleva oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus consuegros Ramón Jorge Rosales y Lilia Garay Araujo, e hijos Jorge, Belén, Ariel e Iván y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo Tuty Pereira. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a Iris, Marcela y Laura en tan doloroso momento.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Tuty que el Señor sea misericordioso y te de el descanso eterno. Naty Cáceres, sus hijos Darío y Eduardo con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su querida amiga Iris, sus hijos Laura y Marcela, hijos políticos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Comisión Directiva y Delegados de S. O. E. E. S. I T. S. E. Del Sindicato de Telefónicos, acompañan con gran tristeza el fallecimiento del compañero y amigo. Saludamos a toda su flia. en su inmenso dolor

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Ramón Chamorro, su esposa Susana, sus hijos Coni, Victoria, Rocio, Facundo y respectivas flias. acompañan con dolor el fallecimiento de su primo.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty)(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Vivirás en nuestros corazones siempre. Tus amigos Taty, Rosy, Luis, M. Elena, Vivi, Roberto, Susy, Miguel, Anita, Julio, Fernando, Fernanda, Stella, Dany, Bochi, Alicia y Juampi acompañan a su esposa Iris y a sus hijas con profundo dolor.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty)(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Hospitalaria, Dr. Francisco Viano, acompañan a su hermana Maru Pereira de Osés en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty)(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su cuñado Negro Herrera e hijas Eugenia y Malena participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La Comisión Directiva, cuerpo de delegados y afiliados del Sindicato Telefónicos de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su ex compañero e incansable colaborador. Despide al amigo y acompaña a toda su familia ante la irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Telefónicos de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del querido compañero y amigo Tuty y acompaña a la familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Juan Pablo Accinelli y su esposa Mirta Marquesano participan con dolor el fallecimiento del querido Tuty y acompaña a su esposa Iris e hijas María Laura, Marcela y sus respectivas familias en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty)(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Prof. Raul Eduardo Avila, su esposa Norma Carabajal de Avila, sus hijos Facundo Emanuel, Lujan Avila de Gerez y flia. y Adriana Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento. Querido primo Tuty, que el Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Gringa y Mirta Osés y familia acompañan con inmenso dolor a su esposa, hijas, hijos políticos, nietos y a su hermana Maru y flia. en estos tristes momentos y ruegan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Mario Zaín Pinto y flia., con inmenso dolor pedimos consuelo para su familia del gran Amigo "Tuty" que fué además compañero en las Luchas Nacionales y Populares.

Invitación a Misa

JUÁREZ, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Querida madre, se que te encuentras en un lugar glorioso y que allá no hay males que te aquejen. Aquí todos extrañamos tu presencia, pero en nuestros corazones una parte de ti siempre ha de habitar en nuestros corazones. Su esposo Oscar y sus hijos: Sole, José Virginia y Roxana invitan al responso a realizarse hoy a las 8.30 en el cementerio de Maco y a la misa que se realizará a las 20.30 en la Pquia. San José, (Juncal y Belgrano).

OVEJERO DE LASTRA, MARTA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/16|. Volaste al cielo como un pájaro en busca de la gloria de Dios. En tu paso por la vida dejaste verdaderos ejemplos que hoy nos sirven para intentar ser lo que fuiste, un ejemplo de vida. Descansa en paz. Su esposo Hugo Lastra, su hijo Joaquín Hugo, sus hermanas beba, Clara y Sulma, hnos. políticos Raúl Vega y Tito Perez, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que al año de su fallecimiento se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia Santo Cristo.

Recordatorios

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. A pasado un año que ya no estás entre nosotros, nuestros corazones están vacío, solo queda tus recuerdos, los consejos, las anécdotas que contabas de lo que viviste. Hoy miramos al cielo para encontrarte en algunas estrellas donde habitas y con tu luz iluminas nuestras vidas. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Su hermana Clara Guardo, su cuñado Francisco sobrinos, sobrinos nietos. Ruegan una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GAUNA, LINDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su esposo Raúl Alberto Abalo, hijos Rubén, Héctor, Arnaldo, Ricardo y Daniel H. pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

QUINTEROS, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su hijo Marcelo Loto, sus nietos Bruno, Azucena, Gael, Noa y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RIERA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su esposo Juan Carlos Amado, hijos, Carlos y Mariela, H. polít. Ángela, nietos, Amhir, Rodrigo, Benjamín, Lola y Bauti y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

CORBERA, MINERVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/05|. Ya se cumplen doce años que no estás fisicamente pero siempre estás en el corazón y en los recuerdos de cada uno de nosotros y por ello ofrecemos una misa para rezar en tu memoria. Para pedir que descanses en paz, tu esposa Rosa Campos, su hijo Raúl, hija política Mónica, nietos Mario Sebastián, Rita Estefanía e Ibana Marisel, su cuñada Betty invitan a la misa que se oficiará el día 27/11 a las 20 hs en la gruta Medalla Milagrosa, cito en 25 de Mayo y Julio Argentino Gerez (LB).

CORBERA, MINERVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/05|. Abuelo la felicidad es un asunto de valentía, es tan difícil sentirse deprimido, desesperado, nace de poner nuestros corazones con alegría y entusiasmo la felicidad no es una forma de caminar por la vida, aunque sean los años, nunca te olvidaremos, porque en nuestros corazones siempre te llevaremos. Tus nietos Marito, Rita e Ibana y Agustina invitan a la misa que se oficiará el día 27/11 a las 20 hs en la gruta Medalla Milagrosa, sito en 25 de Mayo y Julio Argentino Gerez (LB).

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) falleció el 17/11/17|. Nos sorprendió con dolor tu partida, extrañaremos tu afecto, generosidad, tus charlas siempre te recordaremos con mucho amor, por tu enseñanza sobre la vida. Al cumplirse sus nueve días de tu partida al reino de Dios. Ambrosia Ruiz, su hija Susi invitan a la misa que se realizara hoy en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto a las 20:30 hs.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) falleció el 17/11/17|. La vida solo vale la pena si al morir dejas valores éticos que son ejemplo para los que quedaran y tu vida tía Elvira valió la pena. A los nueve días de su fallecimiento sus sobrinos Prof. Carmen, Prof. Oscar Mansilla, Dr. Aníbal Mansilla, Ing. Richard Mansilla, Dr. Marcelo Mansilla, Ing. Ariel Mansilla, esposa e hijos invitan a la misa que se realizara hoy a las 20:30hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto y ruegan una oración en su querida memoria.

PAZ, CARLOS ISAÍAS (Cachín) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/16|. "No hay forma de poder comprender el porqué ya no estás con nosotros. No hay día en el que no pensemos en ti. Danos fortaleza para acostumbrarnos a tu ausencia física. Vivirás eternamente en nuestros pensamientos, por tus firmes valores y gran persona que fuiste. Te amaremos y recordaremos por siempre. Su esposa Sara Pereyra, su hija María de los Ángeles, su hijo político Jorge Gómez y sus nietos; Franco y Julieta Gómez Paz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario para rogar por su eterno descanso al haberse cumplido un año de su fallecimiento.

PONCE, PEDRO RODOLFO (ROCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que el señor nuestro Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, y que sus ojos estén siempre sobre los que te hemos amado, te amamos y te amaremos por siempre. Descansa en paz. Su esposa Lita, sus hijos Dorys y Jota; Alejandro y Natalia; sus nietos Julio y Jalil invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20:30hs en el Santuario Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse seis meses de su partida a la Casa del Señor.