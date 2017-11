Fotos Secuestros en casas de "Rodi" y "Burra" aportan datos para saber dónde y quiénes mataron a Marito

26/11/2017 -

"Hemos secuestrado elementos importantísimos para la causa. Éstos deben ser analizados y sometidos a pruebas científicas. En principio, interpretamos que pueden contribuir a darnos respuestas sobre el tercer escenario de la investigación", el lugar en que asesinaron a Marito Salto, entre el 31 de mayo y 2 de junio del año 2016. Al finalizar la jornada, de la que fue testigo EL LIBERAL en forma esclusiva, la jueza Rosa Falco, prudente, brindó pequeñas conclusiones a este diario tras 12 horas de excavaciones en diversos lugares de la casa de un familiar de Rodolfo "Rodi" Sequeira, en el Bº Cooperativa y en la de "Burra" Rodríguez, Bº Las Tres Rosas, Quimilí, Moreno. "Intensos" "Fueron dos días intensos de trabajo. Antes, hemos notificado a todas las partes. Y ahora, nos vamos con muchísimos avances. Todo debe ser analizado. Vendrán análisis químicos y genéticos, fundamental para el futuro del proceso". Falco señaló que no descarta "nuevas imputaciones", pero sugirió no apresurarse porque desea caminar a paso firme. "Los perros nos ayudaron mucho. Marcaron varios lugares y levantamos evidencias para ser analizadas, entre ellas un cuchillo", sintetizó. Los investigadores trabajaron entre las 10 y las 12 en casa de "Rodi". Allí, los perros entrenados por fuerzas de San Luis y Río Negro habrían marcado un lugar en el baño. Después, entre las 12.30 y 23, la tarea se cumplió en lo de "Burra" Rodríguez. Los canes guiaron a policías y bomberos hacia un pozo ciego. También, habrían marcaron una mesa, una silla, un árbol, alambres y objetos individuales, como tarros, etc. El fuerte de los esfuerzos recayó en los bomberos, quienes destinaron varias horas efectuando extracciones en fondos de la vivienda de "Burra" Rodríguez.