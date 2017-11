El "Auri" y un ambicioso proyecto con Sbrissa

Fotos SERIEDAD. Edgardo Sbrissa llegó a Mitre con el firme propósito de desarrollar un trabajo responsable en el club.

Desde hace ya 45 días que Edgardo Sbrissa está a cargo de la coordinación del fútbol base del club Mitre. Llegó de la mano del presidente Guillermo Raed y respaldado por una vasta trayectoria (ver despiece). En su visita a EL LIBERAL, el entrenador rosarino brindó detalles de este ambicioso proyecto que no solamente abarca al Aurinegro, sino también al fútbol santiagueño en general.

"Los objetivos son captación, formación y promoción. Y para llegar a este último punto hay que elegir bien y entrenar mejor. Ojalá que lleguemos a ese punto", arrancó Sbrissa.

Luego agregó: "Aquí hay chicos con condiciones, recursos, que hay que estimularlos para que sean buenos jugadores y seguir progresando y evolucionando para que sean grandes jugadores. El único medio para eso es hacerlo con organización, disciplina y seriedad, siempre amalgamando los tres puntos básicos que dan armonía a este proyecto: estructuras de trabajo, recursos humanos y gestión formativa. En ese ámbito podemos alcanzar los logros. Ojalá podamos hacerlo no solamente para Mitre sino en comunión con otras entidades de Santiago".

Edgardo recordó que el viernes pasado "estuvimos en Frías haciendo un evento selectivo con algunos chicos que vamos a traer para otra evaluación. Yo creo que dos o tres se van a sumar definitivamente al proyecto".

Por último, explicó: "Repetir episodios es paso del tiempo; experiencia es solucionar. Y para solucionar me he tenido que capacitar, ya sea con entrenadores, preparadores físicos o profesionales de la ciencias aplicadas al deporte. Todo esto para poder prestar un servicio a la comunidad infantil, ojalá que con toda la gente que acompaña al presidente, podamos llegar al máximo logro. Lo que queremos es organizar este proyecto y llevarlo adelante para el beneficio de Mitre y toda la comunidad santiagueña, con mucho respeto, mucha organización y disciplina". Indispensablemente debe pasar el tiempo, no vamos a provocar grandes logros en tres meses. Hay que tener perseverancia, paciencia y preparación para recibir los premios", culminó.