Jara tuvo una noche que no olvidará

26/11/2017 -

Llegó a Central Córdoba a poco de cerrarse el libro de pases. Por su nombre y trayectoria, se sabía que el de Diego Jara sería un gran refuerzo. Pero el cuerpo técnico que comanda Gustavo Coleoni era consciente de que ponerlo en forma física y futbolísticamente (arrastraba algunos meses de inactividad) llevaría su tiempo.

Pero la noche del viernes Jara tuvo su explosión. Ya viene jugando buenos partidos y haciendo goles. Pero ante Libertad se despachó con cuatro y fue la gran figura de la cancha.

"Es la primera vez que hago cuatro goles, tres si había hecho hace mucho tiempo pero ahora se dio una noche redonda porque el equipo jugó muy bien", arrancó diciendo el atacante, ya en la madrugada del sábado, en diálogo con Mundo Ferroviario.

"Mantuvimos la punta que era el objetivo y saldamos una cuota pendiente que era que, sin desmerecer, cuando venían equipos de mitad de tabla para abajo, bajábamos un poco la intensidad y hoy el equipo demostró otra actitud y jugó al cien por cien, siempre concentrado", agregó.

Volviendo a sus goles, confesó que el primero fue el que más le gustó. Y dejó en claro que no fue casualidad: "Soy de patear a veces así, de improvisto, por suerte entró y nos pudo dar tranquilidad. El equipo jugó muy bien y nos vamos contentos porque hicimos un gran partido".

"Estoy contento en lo personal, uno trabaja para rendirle al técnico y también a mis compañeros, porque yo solo no juego, creo que hoy hicimos bien las cosas que trabajamos, lo buscamos siempre al arco de enfrente y dejamos una buena imagen. Hace mucho que el equipo no jugaba así de local", se entusiasmó Jara.

El penal

Jara contó una situación curiosa que se dio en el penal, que terminó convirtiendo el paraguayo Hugo vera Oviedo, y que refleja el gran compañerismo que hay en el plantel: "Quedé yo como encargado de los penales, pero como por suerte ya había metido, también quise que mis compañeros tengan una alegría. Me la pidió el Tano (Vella) y Kichu (Díaz), yo les dije bueno arréglense entre ustedes. Me di vuelta y me reí porque terminó pateando el paraguas".

"Creo que con eso queda demostrado que hay un equipo y que vamos en busca del mismo objetivo. La gente se fue contenta y eso es lo que buscamos también cuando salimos a jugar", agregó.

"Son pocas las noches que se dan así, pero ya va a quedar atrás esto y hay que pensar en lo que viene, en Ramallo será un partido duro. Estamos a un paso de la clasificación y esperamos poder conseguirla en ese partido", concluyó el jugador que se llevó la pelota.