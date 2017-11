La pateaba y hería con destornillador y palos

26/11/2017 -

Nadie logra entender por qué tanto odio. Suárez violaba y golpeaba a la ex mujer. Usaba un destornillador con punta y otros detalles, aprendidos en la cárcel. También un palo con un final inspirado en sus días de "tumbero". Si no le alcanzaba, la pateaba hasta quedarse cansado. Las policías recuerdan su estupor al contemplar el cuerpo torturado de Jiménez, que mostraba la perversión y la furia del sujeto. No había un rincón sin que Suárez no haya destilado su odio. El sujeto ya tiene prisión preventiva. Hubo apelación en la Cámara y mañana habrá nueva audiencia.