Lo que se debe presentar para vacacionar fuera del país

Fotos CRUZAR LA FRONTERA. Para viajar al exterior son otras las medidas.

26/11/2017 -

Quienes estén pensando vacacionar fuera del país, una vez que alcance el paso fronterizo, el conductor deberá contar con la copia del título de propiedad del automotor. Si se viaja en un vehículo ajeno, se necesita autorización ante escribano público legalizada.

Además, habrá que procurarse el sellado de salida para volver a ingresar a la Argentina.

Es importante tener en cuenta que para desplazarse entre los países de la región, se requiere la constancia de seguro del Mercosur vigente y los cristales grabados con el número de dominio del auto.

Los que tienen pensado pasar sus vacaciones en Brasil es necesario saber que está prohibido manejar en ojotas. Se puede manejar descalzo, pero no en ojotas, si no se recibe multas. No se puede salir de Brasil con multas impagas. Es necesario resaltar que tanto mayores como menores de edad no podrán viajar con la constancia de trámite del DNI o cédulas de identidad ya vencidas.

También se debe tener presente que los elementos obligatorios para llevar en el vehículo son: matafuegos (con control de carga y al alcance del conductor) y balizas portátiles. Se recomienda contar con un botiquín de primeros auxilios, un gato hidráulico o crique, auxilio inflado y llave de ajuste.