Santiago sumó su cuarto triunfo en fila

Fotos CALIDAD. La selección santiagueño dio un gran espectáculo en Old Lions.

26/11/2017 -

Santiago del Estero consiguió su cuarta victoria consecutiva en la Zona Ascenso B del Argentino de Rugby, al derrotar en un muy atractivo encuentro disputado en cancha de Old Lions a Oeste de Buenos Aires por 47 a 38.

La semana próxima, Santiago definirá como visitante el primer lugar ante la selección de Alto Valle, que como visitante superó a Chubut y sigue puntera con tres puntos de ventaja.

Con un sol a pleno, lo que se vio en Old Lions fue una lluvia de tries entre dos equipos que apostaron al juego ofensivo y ofrecieron de esta manera un partido con errores pero muy entretenido, en el que el local sacó una diferencia clave en el primer tiempo, cuando apoyó cinco tries y se fue al descanso con un contundente 35 a 5 a favor.

En esos primeros 40 minutos fue todo de Santiago, que apoyó a través de Facundo Coronel (2 tries), Augusto Mendieta, más dos try penal y exhibió una notable superioridad frente a un rival que recién pudo descontar en el último minuto.

Pero cuando parecía que la tarde sería muy tranquila para la selección local, la historia en el complemento cambió totalmente y ya al minuto Uroba descontó al anotar su segundo try de la tarde. Santiago volvió a golpear con un inspirado Facundo Coronel, que apoyó su tercera conquista de la tarde para poner las cosas 40 a 12.

Lejos de resignarse, la visita fue al frente y tuvo su recompensa con dos nuevos tries antes de la mitad de los segundos 40 minutos para quedar abajo 40 a 24 y encender alguna alarma, que se desactivó cuando Exequiel Chedid consiguió apoyar por séptima vez en la tarde para Santiago y casi sentenciar la historia.

Los 10 finales fueron todo de Oeste de Buenos Aires, que perforó en dos oportunidades más la defensa local para ponerse a 9 puntos, pero el tiempo no le permitió continuar con su reacción y así llegó el nuevo éxito para una selección que irá a buscar al sur el premio del primer lugar.