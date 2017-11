"Chaqueño", Galleguillo y Los Tekis, números asegurados

Fotos Oscar "Chaqueño" Palavecino es un clásico en el festival bandeño.

26/11/2017 -

Además de Carlos "Peteco" Carabajal, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Horacio Banegas, Néstor Garnica y el Dúo Orellana Lucca, se supo que quienes ya fueron confirmados, aunque aún no se establecieron los días en que actuarán, son el salteño Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino y el riojano Sergio Galleguillo, dos clásicos de la fiesta organizada por la Municipalidad de La Banda. A ellos se sumará otro grupo que siempre está en el mes del carnaval: Los Tekis. Los jujeños vendrán, en esta oportunidad con disco nuevo y la fuerza de siempre. También trascendió que ya fueron "hablados" los integrantes del conjunto santiagueño "Los Carabajal" y no se descarta que para esta edición también estén "Los Manseros Santiagueños". Por otra parte, pudo saberse que desde la organización estarían haciendo ingentes esfuerzos para contratar a Abel Pintos y a Jorge Rojas. Las gestiones continúan. La cartelera aún no está cerrada y, en el transcurso de estos días, podrían surgir novedades con grupos santiagueños, de otras provincias o figuras internacionales.