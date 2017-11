26/11/2017 -

¿Cómo se condensan tantos sentimientos volcados en tus pasos por "Los Carabajal", "Músicos Populares Argentinos (MPA)", "Los Santiagueños" y ahora "Riendas Libres"?

Yo he pasado por cosas que tienen que ver con el amor, con el corazón. El primer tiempo, con "Los Carabajal", ha sido de mucho aprendizaje. Hoy en día estoy recontra enamorado de este grupo ("Riendas Libres") que estamos llevando con mi hijo y mi hija. Si discutimos las cosas, sí, todo opinamos, pero no discutimos mal sino que proponemos cosas y de que todos podamos ser escuchados. Ya no se trata sólo de mí, de mis ideas, sino de los tres. Es lo mejor que me puede haber pasado en este tiempo.

¿Con "Riendas Libres" te estás presentando formalmente en los festivales que mencionaste?

Sí. Eso es lo que me interesa a mí, el poder llegar por primera vez con el grupo y tratar de consolidarlo un poquito. Sería lindo poder consagrarnos en Cosquín, por ejemplo. Y en todos los festivales tratar de dejar una buena señal del grupo porque venimos bien, con mucho entusiasmo, disco nuevo, bien ensayados, alegres, con muchas ganas.

¿A La Banda vendrás también con "Riendas Libres"?

Sí. Me parece que estamos en coincidencia con mucha gente (refiere a la muy buena aceptación que tuvo "Riendas Libres" en el país) en el mensaje, en sentir ese mensaje. Para nosotros es importante, es sincero primero. Lo estamos plasmando con repertorio nuevo y con toda una estética sonora nueva. El trío va desde la guitarra al bombo, a la batería, guitarra eléctrica, bajo, voces, violín, repertorio nuevo y sobre todo la juventud de Homero (Carabajal Cárpena) y de Martina (Ullrich) que dan una inyección en mí. Yo aporto, a lo mejor, la experiencia. Todo eso hace que el grupo "Riendas Libres" esté causando una buena impresión en todos lados.

Nuevo repertorio

¿Cómo se logra, en este caso, hacer que la gente tenga esa comunión con ustedes con este nuevo trabajo?

Nosotros hemos confiado plenamente en este repertorio. Largamos diez temas nuevos y le vamos avisando a la gente que después vendrán los temas más conocidos. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de cosa incómoda que nos haya hecho sentir que estaban como no entendiendo o aburridos de las cosas nuevas. En todos lados nos ha ido bien. He recuperado la alegría. Cantar con mis hijos me genera un orgullo tremendo.