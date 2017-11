Scaglione, Panario y Bica sobresalieron en la final

Fotos LOGRO. Scaglione, el mejor en Parilla, Panario en 110 Senior y Bica en Rotax.

Se cerró el Campeonato Santiagueño de Karting y coronó a los mejores de la presente temporada. EL LIBERAL tuvo un mano a mano con tres de los principales protagonistas del certamen provincial, Agustín Panario de la categoría 110cc Senior, Mauro Scaglione de Parilla y Valentino Bica de la Rotax Senior, quienes se consagraron campeones.

El bandeño Mauro Scaglione, quien terminó de punta a punta en la final nocturna, dijo que es un orgullo para él poder volver a ser campeón luego de 12 años que no se subía a un karting. "Fue un certamen duro, parejo y con un final feliz para mí. Quiero agradecer a todos lo que me acompañaron durante estas 9 fechas que tuvo el certamen. Aprendí muchas cosas, entre algunas de ellas el de nunca bajar los brazos hasta el final", dijo.

Por su parte, Valentino Bica, quien incursiona a nivel nacional en karting y en la Fórmula Renault Plus se mostró feliz por la consagración en casa. "La verdad que me puso feliz porque pude ganar otro título. Debo admitir que hemos tenido muchos problemas con el karting en la previa a la final, pero gracias a Dios pudimos terminar segundos en la manga y en la final para sumar los puntos necesarios y así quedarnos con el campeonato", contó. Valentino Bica comentó que ahora su desafío será tener un buen cierre en Río IV, cuando vaya a correr en el Campeonato de Fórmula Renault Plus. "Vamos a dar todo como siempre y también vamos a analizar ya lo que se vendrá para la temporada 2018".

En tanto que el juvenil Agustín Panario, otro gran volante santiagueño de fuste y proyección nacional, quien fue segundo en la final en su categoría y ganó en la final de la Rotax Senior, no ocultó su felicidad por la conquista, la cual la celebró apenas se bajó del karting con su padre Gustavo Panario en la recta principal. "La verdad que fue una experiencia muy linda que muy pocos la viven porque cuesta mucho, y hay que trabajar duro y a conciencia para llegar a este resultado. Este título creo que fue el reflejo de lo serio que encaramos la temporada. Quiero agradecer a mis sponsors, a mi papá que siempre me apoya en todo, a Gustavo Burgos porque es una persona que me ha enseñado mucho y me atiende el karting, y a todos los chicos del JMK Racing Team", concluyó el piloto.