Fotos Matan y mutilan siete animales en un corral del interior loretano

26/11/2017 -

LORETO, Loreto (C). En el mismo momento en que se producía el cambio de clima, un corral ocupado por más de 20 animales fue atacado por un depredador desconocido que mutiló siete de ellos, provocándoles horribles heridas y extrayéndoles órganos vitales. Además de los animales muertos se encuentran perdidos otros más. Eduardo Luis Coronel disfrutaba del tradicional encuentro familiar luego de la cena, teniendo como tema central el cambio de tiempo que se avecinaba con fuertes truenos y relámpagos. "Eran como las diez de la noche y yo sentí que en el corral de los animales de mi primo ocurría algo extraño: los balidos y el tropel enloquecido me hicieron sentir que pasaba algo raro, pero cuando lo comenté a mi familia, todos dijeron que estaban así por el cambio de tiempo", recordó Eduardo Luis. La lluvia de la víspera había traído alivio a Campo Grande, localidad loretana ubicada cuarenta kilómetros al sur del centro de esta ciudad. La mañana sabatina, luminosa y fresca, invitaba a visitar los corrales a primera hora; como todos los días, Carlos Ramón Rodríguez se dirigió a su corral y la imagen que descubrió lo dejó paralizado, siete de sus animales se encontraban mutilados. A pocos metros se encuentra la casa de su primo Eduardo Luis Coronel, quien le contó lo que descubrió en su corral. "Yo le conté lo que había ocurrido a la hora de la tormenta mientras caminábamos para el corral, le ayudé a contar los animales y nos dimos con que faltaban dos ovejas y el perro cabrero. ¿Qué tipo de animal será el que hace estas cosas?, les sacó el corazón a muchos y a otros les clavó algo como agujas o garras, no sé qué será", indicó Eduardo Luis al finalizar.