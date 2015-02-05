CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Noviembre 2017

A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN

27/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

FLANDRIA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. RED STAR (FEM.)

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

LIBERTAD DE SUNCHALES


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.24 JOE

09.36 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.49 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

11.33 SUPERCAN

13.08 SÍ SEÑOR

15.04 LA NUEVA CENICIENTA

16.55 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017

17.24 SOLO PARA PAREJAS

19.41 SÍ SEÑOR

21.37 ENAMORÁNDOME DE MI EX

TCM

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.36 LA PANTERA ROSA

11.50 BATMAN. LA MÁSCARA DEL FANTASMA

12.11 CUENTA CONMIGO

14.54 BATMAN

17.15 EL FANÁTICO

19.23 EL LUCHADOR

22.00 DIFICIL DE MATAR

23.49 FURIA SALVAJE

TNT

06.00 LA SONRISA DE MONA LISA

08.13 LA TIERRA PERDIDA

10.05 MISS UNIVERSO

13.02 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

15.02 MATRIX REVOLUCIONES

17.37 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

17.38 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

19.27 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

19.28 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

21.25 FECHA 10 - SUPERLIGA 2017/2018

23.30 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

01.56 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

01.58 DURO DE MATA

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

12.00 CHICAGO P.D.

13.00 PACTO INFERNAL

15.00 GRIMM

16.00 HOUSE M.D.

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

20.00 CHICAGO FIRE

21.00 CERCANA OBSESIÓN

22.45 CHICAGO FIRE

23.45 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.50 EL SEXO OPUESTO

11.55 UNA PIZCA DE AMOR

13.45 ELECTRODANZA

15.45 VOLVER AL FUTURO II

18.05 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS

20.00 EL ABUELO SINVERGÜENZA

22.00 PAUL

24.15 EL ABUELO SINVERGÜENZA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

*LUNES 27, A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA QUE MEJOR EMULA A THE

BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO ESPECTÁCULO.

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL

CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES.

ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

(LIBERTAD Y PRINGLES)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, “ABRAZANDO EL CAÑAVERAL” BASADA EN LA

OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS,

VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL,

ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA,

TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

26/11- 29/11 - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 14:30 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

26/11 -29/11 - 22:40 (subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

26/11 - 29/11 -22:10 (subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 -

22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO

3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS

(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120,

jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días

3D Entrada general: $130,

jubilados, docentes y estudiantes: $95

todos los días.

 
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