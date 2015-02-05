CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Noviembre 2017
A LAS 23.00 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
27/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
FLANDRIA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. RED STAR (FEM.)
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.
LIBERTAD DE SUNCHALES
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.24 JOE
09.36 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.49 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
11.33 SUPERCAN
13.08 SÍ SEÑOR
15.04 LA NUEVA CENICIENTA
16.55 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017
17.24 SOLO PARA PAREJAS
19.41 SÍ SEÑOR
21.37 ENAMORÁNDOME DE MI EX
TCM
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.36 LA PANTERA ROSA
11.50 BATMAN. LA MÁSCARA DEL FANTASMA
12.11 CUENTA CONMIGO
14.54 BATMAN
17.15 EL FANÁTICO
19.23 EL LUCHADOR
22.00 DIFICIL DE MATAR
23.49 FURIA SALVAJE
TNT
06.00 LA SONRISA DE MONA LISA
08.13 LA TIERRA PERDIDA
10.05 MISS UNIVERSO
13.02 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
15.02 MATRIX REVOLUCIONES
17.37 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
17.38 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
19.27 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
19.28 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
21.25 FECHA 10 - SUPERLIGA 2017/2018
23.30 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
01.56 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
01.58 DURO DE MATA
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
12.00 CHICAGO P.D.
13.00 PACTO INFERNAL
15.00 GRIMM
16.00 HOUSE M.D.
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
20.00 CHICAGO FIRE
21.00 CERCANA OBSESIÓN
22.45 CHICAGO FIRE
23.45 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.50 EL SEXO OPUESTO
11.55 UNA PIZCA DE AMOR
13.45 ELECTRODANZA
15.45 VOLVER AL FUTURO II
18.05 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS
20.00 EL ABUELO SINVERGÜENZA
22.00 PAUL
24.15 EL ABUELO SINVERGÜENZA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
*LUNES 27, A LAS 21.30, THE BEATS, LA BANDA QUE MEJOR EMULA A THE
BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL
CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES.
ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS
(LIBERTAD Y PRINGLES)
+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, “ABRAZANDO EL CAÑAVERAL” BASADA EN LA
OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS,
VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL,
ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA FEA,
TANTA, TAA HUAYRAS, DEL ESTERO Y TURAYQUI.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
26/11- 29/11 - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 14:30 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
26/11 -29/11 - 22:40 (subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
26/11 - 29/11 -22:10 (subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 -
22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO
3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS
(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120,
jubilados, docentes y estudiantes: $90
todos los días
3D Entrada general: $130,
jubilados, docentes y estudiantes: $95
todos los días.