FÚNEBRES | 27 de Noviembre de 2017

27/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Rogelio Moisés Díaz

- Carlos Néstor Pinto (Loreto)

- Gustavo Adolfo Jerez

- Arminda Antonia Villavicencio

- Toribia de Jesús Maguna

- María Luisa Fahrenholz

- Pedro Peliberto Lobo (La Banda)

Sepelios Participaciones

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus hijos Chiqui, Tito, Nené y Mariano, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs en cementerio la Piedad. S.V. nº 2. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Su sobrina Mirta Díaz de Nasif, sus hijas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Compañeros de su hija Nené: Negrita Filanzoni, Silvia Arena, Tere Goitea, Miriam Armoha, Rocy e Iván Dip; Graciela Fernández, Yani Dorado, Tere de Bau, Marta Fabrini y Julia Lescano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio la Piedad.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Yolanda Elizabeth Ayunta, sus hijos Paula y Oscar Palma; familiares de su nieta Brenda participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. José Manuel Ayunta y su esposa Elisa participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Chilo Ayunta y Gringa Navarro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de sus sobrinos Mauricio, Brenda, Leonardo y Sergio Díaz Navarro y acompañan en el dolor a su familia.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Roxana Navarro y nietos Mauricio, Brenda y Oscar; Leonardo y Ruth y Sergio Díaz Navarro participan su fallecimiento y acompañan en este momento a Kito y hermanos en su dolor.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Profesora Amira Tauil Abdala, sus hijos Amirita Miguel, Omar y Maria José, y sus familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Las pérdidas de nuestros seres queridos nos dejan tristezas, vacío y un profundo e irreparable dolor que solo el tiempo, los recuerdos vividos y la fe en Dios brindarán la aceptación y la resignación ante la ausencia. Acompañamos en este duro momento a sus hijos Mariano, Chiqui, Kito y Nene ante la partida de su amado padre, elevando oraciones al Señor por el eterno descanso de su alma. Ana Valeria Acuña de Vizcarra y su esposo Ramón Vizcarra participan con profundo pesar su fallecimiento.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Marcelo Ricardo Gutiérrez, su esposa Olga, sus hijos Mauro y Micaella acompañan a su hijo Mariano y flia. en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su esposo Pedro del Jesús Urquiza, sus hijos Judith, Lucy y Daniel Urquiza, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Luisa: "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Su esposo Pedro del Jesús Urquiza, su hija Luci, hijo político Gustavo, nieta Itatí, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Gustavo Urquiza, hija política Nora Corral, nietos Jordán, Emilia y Candela; nieto político David Butiler y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz madre.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Caminante no hagas ruido, que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hija Judith Elisa Urquiza, hijo político Roberto Jemas Ninci, nietos Guillermo Nicolás y flia., Julieta y Marcos Jemas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su hermana política y comadre Susana del Valle Guzmán de Taboada, sobrinos y ahijados Ramon, Omar y Natalia, Cecilia y Mónica Taboada con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Acompañan a Judith y flia. con oraciones en este momento de tristeza por la desaparición física de su querida madre. Noemí Guadalupe Farías, Francisco Lescano Núñez, Mara Gabriela y Guillermo, Lara Valeria y René, Marisel y Franco, participan su fallecimiento.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Cuñada de su hijo Gustavo; Gustavo Corral, Belkys Corral, su concuñado Egui Canllo, sus hijos Javier, Valeria Ana, nietos Lautaro y Lara, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Carlos Hazam y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Enrique Hazam, su esposa Stella Maris, sus hijos Exequiel, Jaky y Guadalupe, hija política Mónica y nietos Agostina, Nico, Alejo, Lucas y Bautista, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia. Ruegan por su eterno descanso.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La Promoción 70 de la Escuela Normal, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra compañera Judith. Ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Las amigas de su hija Judith; Anahí Gerez y flia., y Maria Josefa del Valle Gorosito Isorni y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este duro trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Emma Ledesma, su hija Luciana Frediani, acompañan a Lucy y flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su amiga Nely Salomé Curi y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones. Ruegan por la paz de su alma.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus amigos Negro y flia., Gringa y flia., Cascarita y flia., Tito y flia., y Flia. de Churro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "El Señor es mi pastor en verdes praderas me hace descansar". Los hnos. en la fe y vecinos de la comunidad de Betharram, participan la partida hacia la Casa del Padre de nuestra querida Nena y acompañan a la flia. Urquiza - Fahrenholz en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Tía Nena siempre estarás en nuestras vidas, el cariño brindado a tu cuñada Yorye y a tus sobrinos; Andrea, Keka y Angui, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ti la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su hermano político José R. Uardene y esposa Maria Isabel Perez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Su madre política Juana B. de Uardene, su cuñado Gustavo, Paola e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este triste momento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Descansa en paz, compañero! Diego Vega y familia participa con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Maria José Uardene y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este difícil momento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Maria Emilia Uardene y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan a su flia. en este difícil trance.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Ignacio M. Uardene y flia., participan con gran pesar su partida al reino de los Cielos y ruegan oraciones por su eterno descanso. Acompañan a su flia. en su dolor.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Paco Pérez Nazar y flia., participan con gran dolor su partida y ruegan oraciones por su descanso en paz. Acompañan a su flia. en este difícil momento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Roberto Pérez Nazar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este momento tan difícil.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus amigos Tuty Trejo, Sonia Paz e hijos Luciana, Martin y Camila, acompañan a tu flia. en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. La Sra. Jueza Laboral de Sexta Nominación, Dra. Sofía Gorosito de Zanni participa con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Miguel Angel Ibarra, Ana María Orieta, sus hijas Cecilia y Martín, Florencia y Rodrigo y Pedrito acompañan a José y Marisa en estos tristes momentos por el fallecimiento de su hermano político. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Tus compañeros de la Excma. Cámara Laboral de 2da, Nom. Nimar Santillán, Gloria Cura, Cristina Domínguez, Teresa Ares, Maria Daud, Ruben Pereyra, Dra. María Teresa Cavallotti, Mirta Luna y Teresa Barraza. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. "Amigo querido siempre estuviste conmigo en todo momento, nunca te olvidaré, sé que mi Jesús te recibió con los brazos abiertos porque tú fuiste un Siervo más. Que brille para vos la luz que no tiene fin amigo querido". Cristina Domínguez, Ramón Conte, hijos Morena y Cristian, participan con dolor su partida.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Vanina Salazar y flia., lamentan con dolor el fallecimiento de su amigo Félix y acompañan con afecto a su esposa e hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Compañeros y Autoridades del Juzgado Laboral 6ta. Lamentan la partida de su amigo y compañero. Acompañan a su flia. en su dolor y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Marcelo Acuña participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañan a sus hijas y esposa, Sus amigos Analia, Silvina, Diego, Santiago y Florencia Diaz con sus respectivas flias., participan su fallecimiento.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. "Supiste crear una familia con una gran compañera e hijas amorosas. Tu trabajo siempre fue central en tu vida. Tus hijas pueden estar orgullosas de vos". Noni Barrera y Luis Banco e hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Quien te trato, nunca recibió rechazo de vos, todo lo contrario, tus hijas siguen tu ejemplo. Con empeño forjaste tu futuro y ese es el recuerdo que perdurará para todos nosotros. Raúl Barrera, su esposa Gladys y sus hijos Negrita, María, Noni, Negro, Ramiro, Luis y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Elsa Helena Rafael de Zavaleta, participa con dolor el fallecimiento de quien fuera su estrecho y diligente colaborador, consejero y contenedor en diversas circunstancias en el Juzgado Laboral de 6ta. Nominación. Eleva oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Desde la distancia Ana Virginia González Gauna acompaña con profundo dolor a su querida amiga Daniela por el fallecimiento de su papá. Pido una oración por su alma.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Anita Lissi, Gabriel Carabajal y sus hijas Ana Virginia y Antonella Carabajal Lissi, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Alejandra y acompañan a la flia. con oraciones. Ruegan por su descanso en paz.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Mirta Luna, Rubí de Montedónico, Ana Barraza, Isidro Arias, Jorge Castillo, Patricia Valdora, Susana Gómez, Hugo Silva, Amalia de Guber; compañeros del Poder Judicial participan con dolor pero con infinita esperanza en su resurrección el fallecimiento del querido amigo.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. María Teresa Barraza de Salido participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de la Cámara Segunda de Trabajo y acompaña a su esposa e hijas y familiares en este dificil momento, eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Rubén A. Navarro y Estela Franceschini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Adrián Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Graciela Franceschini y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Violeta Navarro y Hugo Campos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Carlos Santillán Acosta (Mono), y Natalia Suasnábar, acompañan a su hija Alejandra e hijo político José en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Los compañeros de su esposa Gladys de la Junta Provincial de Algodón y Alfalfa acompañan en este dificil momento que atraviesa. Elevan oraciones por su descanso en paz.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Agustín Barbera, Carolina Cantos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Daniela en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". El Grupo de oración Mensajero de la Paz de la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar, participan con profundo dolor y esperanza de vida eterna prometida, el fallecimiento de nuestra hna., en Cristo Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Silvia querida, compañera de oración de Catequesis de Adoración, descansa junto a Jesús y Maria, rogamos por tu descanso en paz. Apostolado de la Oración, Legión de Maria, Adoración, lamenta tu ausencia.

JAIMES DE BRAVO, SILVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Beba de Suaid, Mirta y Antonio Suaid y sus respectivas flias., despiden con dolor los restos de la hermana de Norma. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot y sus hijos participan conmovidos su fallecimiento, acompañando con entrañable afecto a su Sra. madre y a su hermana Tuti, hijos y nietos en estos difíciles momentos.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Mario Alberto Balestrini y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su madre Elsa, sus hermanas Silvina, Sandra, Ani, Marcela, sobrinos y demás famil. part. su fallec. y sus restos serán inhum en cementerio La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo sala 2 de P.L. Gallo 330. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JEREZ, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Patricia Carpio, Vale Contreras, Aida Loza y Vero Carpio participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, TORIBIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Sus hermanos, hermana en el afecto Dora Ibañez, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos seran inhum. en el cement. Los Flores. Casa de duelo Monteagudo 406 Bº 8 de Abril. Serv.Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su esposa Iris Rosa Peralta, sus hijas, Maria Laura y Marcela Pereira, h.pol. Gustavo Esperguin y Jorge Rosales, nietos Josefina,Juan Sebastian Rosales, Micaela y Julieta Esperguin, Sus restos fueron inhumados en Cement. Parque de la Paz. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 421-97787.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su tía Elena C. de Bailón, sus primos Bernardo, Teresita y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a su familia.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La Fundación Patio del Indio Froilán participa con dolor el fallecimiento de Tuty, vocal de dicha institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Los amigos del Patio del Indio Froilán: Tere Castronuovo, Froilán González, Patricia Orellana, Charito Ávila, Rita Ledesma, Graciela Bravo, Julio Ruiz, Héctor Fant, Máximo Martínez, Casilda Chazarreta, Dubelco Trunka, Ana Chávez, Lucho Guantay, Pibe y Amalia Gerez, Tere Salomón, José Cortez, Paula Vega, Juan José Martínez, Omar Bonino, Carlos Zigalini, Alicia Goitea, Cacho Castronuovo y Sra., Héctor Castronuovo y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Mariana Luna, Miguel Oliveri, su esposa Mariana Ruiz, sus hijos Carla, Fernanda, Álvaro, Ernesto y sus respectivas familias despiden los restos de nuestro querido primo Tuti.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty)(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Fuiste una gran persona y mejor amigo, me quedo con los mejores momentos compartidos. Oscar Tejerina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tuty, elevan oraciones en su memoria y acompañan a Iris, Marcela y Laura en tan doloroso momento.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Las amigas y colegas de su hija Marcela: Elsa Batalla, Analía Arjona, Luciana Guardini, Leisa López participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Lilia Araujo de Garay e hijos, participan el fallecimiento del estimado amigo Tuty. Elevan oraciones por el descanso de su alma y cristiana resignación para su familia.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Silvia Sosa y sus hijos Carlos Juan, Federico y María Elisa Dargoltz acompañan en su dolor a Iris, Laura, Marcela y demás familiares por la pérdida del querido Tuty. Elevan oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Tía querida te fuiste para descansar en el reino celestial, los angeles te estarán acompañando. Nunca te olvidaremos. Tu cuñado Elixer Antonio Valdez, sobrinos Magalí y Graciela Valdez, Mingo y Federico Alonso. Ruegan una oración en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Tía, una estrella mas se sumó al cielo. ¡Vengan a mi los cargados y cansados que os haré descansar! Sus sobrinos Merce Guzman, Mauro, Saraí, Matteo y Andrés. Ruegan una oración en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Acompañan en el dolor a la Prof. Teresita Álvarez, sus colegas del Colegio Absalon Rojas: Nelly Ayala, Claudia Ayala y Laura Ayala . Ruegan oraciones en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. El Dpto. de Ciencias Naturales del colegio Absalón Rojas, participa el fallecimiento de la mamá de la Prof. Teresita Alvarez. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ARMINDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Sus hermanas, sus hijos Liliana, Andrea, Marta, Riky, Piri, Chanchín, Marita, Pato, Paola, sus hijos pol. nietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. Los Flores a las 15 hs. Casa de duelo sala 3, P.L. Gallo 330Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

LUNA, GRACIELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Hermana dejaste un vacío imposible de llenar vivirás eternamente en el corazón de todos nosotros y sabemos que desde donde estés nos seguirás guidando. Sus hermanos Rosa, Julio, Juan Carlos y Luis, su hermano político Abel Banegas, sobrinos y demás deudos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. La familia agradece a compañeros de Rentas Municipales, al gremio Suome, a los médicos y personal del Sanatorio Alberdi, vecinos y amigos. Ruegan una oración a su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Mi amado esposo, mi Virgi, mi amor incondicional, tu vida fue mi ilusión y tu muerte mi desesperación, toda mi vida tembló cuando la mano de Dios te llevó para siempre, y aquí quedaba yo mirando el cielo, vacía como un río seco sin agua sin saber qué hacer para continuar mi vida de peregrina, pero en medio de mi gran dolor Dios y sus ángeles una vez más me sostuvieron constantemente para aliviar los dolores de mi alma y de mi deshecho corazón y como el ave fénix renací de las cenizas, y aquí estoy en este día y en esta hora escribiéndote y espero que mis palabras crucen distancias siderales para llegar hasta ti, las almas que se complementan permanecen unidas, te llevo y te llevaré conmigo como una presencia viva, aquí en la tierra como en el cielo, para mi es de mucho alivio escribirte, esto no es un consuelo, pero sí, me siento mejor, sé que me sigues amando aún en el más allá, como yo aquí desde la tierra, nuestro matrimonio fue un ejemplo, éramos dos almas y un solo corazón, eras un ser de mucho equilibrio y entendimiento, había mucho amor de los dos y con amor todo es posible. Siempre mi fuerte eras vos, mi esposo, mi compañero de tantos años, tocamos con las manos el cielo, por eso nuestro creador bajó su reino a nuestro hogar y fuimos tan felices... en esta estancia, siempre nuestro pensamiento era hacer un templo de nuestro hogar donde reine el amor, la armonía y haya paz total y la cumplimos y hoy lo digo con mucho orgullo y dignidad, nuestro mundo fue muy hermoso y la vida nos sonreía, eras una persona muy tranquila, pausada para hablar, de una franca sonrisa y miradas luminosas, humilde, no eras engreído, sin darte cuenta reunías todas las cualidades y virtudes de un buen cristiano. Tenías manos maestras para manejar ya que eras muy prudente, precavido y sobre todo tranquilo y siempre tus radares prendidos no te descuidabas, así durante muchos años viajamos por la ruta 34, allá cerca de Santa Fe, pero Dios nos acompañó siempre, aunque muchas veces teníamos que auxiliar gente accidentada o trasladarlos, miles de casos por distintos motivos pero jamás nos pasó nada malo, gracias a Dios, tenemos tantas anécdotas en la existencia de nuestras vidas y fotografías a granel. Nuestro automóvil era muy servicial como sus dueños, pero jamás cobramos a nadie ya que nosotros decíamos "todo somos troperos y en la huella andamos", todos nos conocen y saben bien todo lo bueno que hacíamos por nuestro prójimo: Y ahora en esta patriada sigo mi vida de peregrina tal como lo veníamos haciendo no es fácil pero querer es poder, sé que siempre vas a mi lado con tu hermosa estampa de varón, no te descuido estoy siempre haciéndote las misas para que tu alma descanse en paz para que la luz celestial te envuelva siempre. Amén, amén, amén. Tu desconsolada esposa Farides G. de Orieta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

LOBO, PEDRO PELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus hijos. Edgardo, Rafaela, Amanda; nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - T. 4219787.