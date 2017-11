Peralta expresó su felicidad por el regreso con gol

Fotos APORTE El uruguayo de Mitre, Williams Peralta regresó a las canchas tras ocho meses, por una lesión y ahora será una opción en ataque para Sialle

-

Tras ocho duros meses de recuperación y ansiedad, el delantero uruguayo de Mitre, Williams Peralta volvió a tener minutos de juego y le tocó convertir el segundo tanto para la victoria sobre Flandria 2-1 en el marco de la décima fecha de la B Nacional.

Peralta ingresó a los 20 minutos del complemento, cuando Mitre no hacía pie y a poco del final, tras una serie de rebotes convirtió el desnivel para que su equipo vuelva a la victoria y salga de la zona de descenso.

"Por suerte se dio así. Era un partido cerrado. Me tocó hacer el gol a mí, eso me pone contento, pero lo más importante era que la victoria se quede en nuestra casa", expresó Peralta a Radio Panorama a poco minutos de haber concluido el encuentro.

"Esto tiene muchísimo valor para mí, porque hice un esfuerzo grande durante mucho tiempo y por suerte se me dio", amplió.

Y luego el uruguayo se despidió con dedicatoria tras su gol.

"Esto se lo dedico a todos mis compañeros que me bancaron siempre y a mi familia que me acompañó desde el principio y para la gente de Mitre que siempre me apoyó".

Alexis Bravo

Por su parte, Alexis Bravo hizo su presentación en Mitre como titular y tuvo la fortuna de convertir el primer tanto, por lo que también expresó su felicidad.

"Me pone muy feliz haber debutado y poder ayudar al equipo con un gol. Pero hay que seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos. Esto recién comienza para mí".

"Hoy las cosas me salieron bien a pesar de que tuve que salir por un golpe, pero contento porque se ganó", añadió.

"Hoy me tocó cumplir otra función a la que estoy acostumbrado. Uno tiene que estar preparado para todo y aprovechar las posibilidades, porque éste es un plantel muy competitivo", explicó en cuanto al pedido del entrenador Sialle.

"Me pidió jugar un poco retrasado y tratar siempre de buscar los espacios para poder asistir. Me sentí cómodo", afirmó.