Guillermo consideró que Boca regaló un tiempo

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, consideró anoche que su equipo "debió haber empatado, por actitud y con un hombre menos", tras la derrota ante Central en Rosario 1 a 0, por la décima fecha de la Superliga, y refirió que "se regaló un tiempo", en referencia al primero.

"Central nunca nos dañó, y las situaciones de gol sólo fueron de pelota quieta", indicó el entrenador, y agregó que el rival "nunca supo aprovechar el jugador de más", apuntó el "Mellizo".

"Llegamos sobre el final del partido, intentamos los desbordes con la entrada de (Cristian) Espinoza, y tuvimos dos o tres muy claras para empatar", completó Barros Schelotto.

El técnico "xeneize" restó importancia a las dos derrotas consecutivas en la Superliga y explicó que "son circunstanciales. La preocupación parte de cuando el equipo no tiene respuesta o cuando es superado, pero en la desventaja del hombre de menos el partido lo siguió manejando Boca".

Barros Schelotto aseguró que "jugando así serán más victorias que derrotas" y señaló que "obviamente que las lesiones complican, pero hay un plantel para volver a la senda de triunfos, porque está puntero y porque es Boca".

Trabajo

El entrenador de Boca ya empieza a pensar en lo que será el trabajo de la semana, en la que buscará recuperar a su plantel.

"Habrá que trabajar mucho en la semana, tenemos gran un plantel y hay que pensar bien las posibilidades. Somos Boca, el plantel debe reemplazar cualquier ausencia que tengamos", sostuvo en alusión a las lesiones que tienen a mal traer al equipo.

"Es una ventaja muy grande que el rival juegue con uno más, hoy (por ayer) no se notó, pero otras veces sí va a pasar. Quedó la sensación que once contra once, con lo que hicimos en el segundo tiempo, pudimos haber empatado", dijo al retomar el análisis del partido. "Tenemos que responder rápido el próximo partido ante Arsenal y seguir en este lugar de privilegio que es la punta del campeonato. Necesitamos ganar, mas allá de las lesiones debemos seguir siendo Boca", concluyó.