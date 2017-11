"No podemos recuperarnos futbolísticamente"

Fotos CRÍTICA Marcelo Gallardo asumió la culpabilidad por el mal momento futbolístico por el que atraviesa River Plate.

Es el peor momento del ciclo Gallardo. River no encuentra el camino y se aleja de los puestos de arriba en la Superliga. Por eso, el "Muñeco" fue autocrítico luego de la derrota ante Newell’s.

"Estaba pensando qué iba a decir y tengo que decir lo que vi. Un equipo sin respuestas futbolísticas y cuando no jugás bien te ponés en una situación donde estamos cometiendo muchos errores. Como soy el principal responsable del funcionamiento del equipo, asumí que podés sufrir como sufrimos hoy. Tengo mucha bronca. Eso me duele más porque la gente acompaña, alienta y hoy no los pudimos despedir en nuestra cancha con una actuación como ellos merecían", comenzó en la conferencia de prensa.

"Podría también enumerar problemáticas que tuvimos en el año, pero no me voy a escudar en eso. A Enzo Pérez le tocó salir por lesión, el Pity terminó con una molestia, vamos a ver cómo evoluciona. Hace tres semanas no nos podemos recuperar futbolísticamente. Tenemos una final por delante, tenemos que llegar bien porque es el objetivo".

De todas formas, aclaró que tienen lo necesario para revertir este presente: "Intento estar tranquilo porque tiene que ser así, no puedo perder el equilibrio, tengo que ser autocrítico y decir la verdad porque siempre lo he hecho. Es real, estamos en una situación en la que entramos en un proceso de errores del que no podemos salir como equipo. Los malos momentos se afrontan. Hay que tener carácter, personalidad y lo que se necesita para afrontarlos", cerró.