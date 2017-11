Por importaciones, entraron 15 millones más de manufacturas de cuero que en 20

Fotos CUERO. Se importa producto terminado y exportan cuero crudo

Las importaciones de manufacturas de cuero se incrementaron un 56,12% en unidades durante los primeros 10 meses del año, según datos de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero (Cima).

Esta suba marca un total de 15.047.000 millones de productos adicionales que entraron al país frente al 2016.

En total ingresaron durante el 2017 la cantidad de 41.861.000 unidades, mientras que en el mismo período del año anterior se importaron 26.814.000 unidades de productos de marroquinería.

En este contexto, Cima manifestó ‘preocupación porque lejos de atenuarse, continúa la suba de importaciones que, cada día, afecta a la industria local en un contexto de caída de la demanda’.

"Con este nivel de suba de importaciones y caída de consumo, que en muchos sectores sigue sin repuntar, es necesario plantear una reforma en la administración del comercio exterior y medidas que vuelvan a potenciar el mercado interno", aseguró Ariel Aguilar, presidente de CIMA.

Dijo que "las pymes no invierten cuando solo se plantea rebajar mínimamente algunos impuestos, las empresas invierten y contratan personal cuando tracciona la demanda". En particular, la importación de carteras de cuero aumentó 158% en cantidad durante los primeros 10 meses de 2017. "El objetivo debe ser exportar carteras, zapatos, cinturones y no cueros crudos como sucede ahora. Esto es volver a tiempos de la colonia", aseguró Aguilar.