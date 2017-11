Fotos La Armada aseguró: "No descartamos una situación de supervivencia extrema"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, dijo que las fuerzas no descartan la posibilidad de que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se encuentren con vida. Balbi informó sobre la partida de un minisubmarino norteamericano enviado al área de búsqueda del ARA San Juan. Consultado por los dichos de la diputada nacional por el oficialismo, Elisa Carrió,quien aseguró que los tripulantes "están muertos", respondió: "No puedo tansmitirles alguna opinión. Lo que puedo decir es que hasta tanto no tengamos indicios o certezas de la situación del submarino, no podemos hablar de algo que alguien opine. Simplemente tratamos de ser respetuosos con los familiares. Si bien van 11 días de búsqueda, esto no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema".