El minisubmarino de EE.UU. ya se sumó a la búsqueda del ARA San Juan

27/11/2017 -

Mar del Plata (enviados especiales) El buque de bandera noruega Sophie Siem con un minisubmarino de la Marina de Estados Unidos zarpó hacia la zona de búsqueda del submarino ARA San Juan, en medio de un clima hostil con viento sur y ráfagas de hasta cien kilómetros por hora. La colocación del minisubmarino en la plataforma del buque comenzó a las 5 de la madrugada de ayer y duró 12 minutos. La reconfiguración del buque petrolero incorporó a cincuenta soldadores capacitados de Comodoro, que participan de la modificación del Sophie Siem en la popa para lograr montar la nave pequeña.

En tanto, el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, aseguró que algunos familiares de la tripulación a la que buscan desde hace 12 días permanecen en la base naval de la ciudad, donde se encuentra un equipo periodístico de EL LIBERAL, Canal 7, Diario y Radio Panorama, únicos medios de Santiago del Estero. Otros fueron alojados en el hotel Antártida, que pertenece a la Armada, mientras que otros prefirieron permanecer en sus propios domicilios.

Bloqueo de cuentas

Sobre el denunciado bloqueo de cuentas sueldo de tripulantes del ARA San Juan por parte de algunos familliares, Balbi explicó que se trató de un problema administrativo que ya fue solucionado. "La entidad bancaria ya recabó toda la información de esposas, concubinas y familiares directos -en los casos de aquellos tripulantes que no estaban casados o en pareja- y que hayan sido denunciados por el causante para que puedan seguir cobrando sus haberes", por lo que hoy, tras un trámite administrativo, tendrán acceso a las cuentas, informó.

Expresiones de Carrió

Consultado sobre la afirmación de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró sobre la desaparición del San Juan que se trata de un "acontecimiento irreversible", Balbi enfatizó que, por orden del presidente Mauricio Macri, del ministro Oscar Aguad y del jefe de la Armada "seguimos abocados a la búsqueda y no se habla de ningún tiempo definido para su cese, porque aún no lo encontramos".

"No puedo transmitir una opinión de un dicho. La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan no podemos afirmar algo contundente", dijo. En ese contexto, el vocero de la Armada recordó que ayer partió desde Comodoro Rivadavia el buque Sophie Siem, que llegará hoy al área de operaciones, centrada en el punto en el que los investigadores suponen que se produjo la explosión detectada tanto por un organismo, con sede en Austria, como por los Estados Unidos, y con un radio de 64 kilómetros. Previamente en Bahía Blanca, Balbi informó que en el marco del operativo de búsqueda se está trabajando en un "área circular con un radio de 40 kilómetros".