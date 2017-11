Fotos Infecciones en piletas y playas

27/11/2017 -

Está llegando la época estival y con ello la temporada de piletas en nuestra ciudad y otras de nuestra provincia. Las características del agua de las playas y piscinas pueden provocar en verano un aumento de hasta un 20% en los casos de irritación en los ojos respecto de otras épocas del año. Los síntomas que se pueden padecer debido al agua de playas, ríos y piscinas en verano son: conjuntivitis, ojos rojos, quemazón, escozor, lagrimeo, foto sensibilidad y la sensación de cuerpo extraño en el interior del ojo. Problemas que aparecen con mayor frecuencia cuando el agua de las piscinas contiene una cantidad de cloro alta y la del mar no está en las mejores condiciones de higiene y salubridad. Para evitar dichas molestias se recomienda extremar la protección de los ojos como lo hacemos con la piel, ya que el cloro de la piscina y el agua del mar pueden provocar daños en ellos. La mejor precaución es el uso de gafas de buceo para impedir el contacto del agua con el ojo así como gafas de sol homologadas para eludir la irritación por radiación ultravioleta. Las personas con alergias y usuarios de lentes de contacto son uno de los colectivos más afectados por estas molestias, ya sea porque las lentes han permanecido demasiado tiempo a una temperatura elevada, por falta de higiene en su mantenimiento, o por la incursión de arena en el estuche o en el propio ojo. Otro colectivo especialmente vulnerable son los niños. Para evitar la aparición de infecciones oculares en ellos se recomienda extremar las precauciones higiénicas. La aparición de conjuntivitis en la población infantil aumenta más de un 40 % en verano. Se recomienda manipular y limpiar las lentes adecuadamente y usar preferiblemente lentes de contacto desechables diarias, en vez de las mensuales o anuales. Los especialistas han señalado algunos consejos y recomendaciones para evitar infecciones como evitar frotar los ojos en casos de conjuntivitis para evitar una infección de mayor gravedad o incluso una erosión de la córnea. También han aconsejado el lavado de la zona con abundante agua si se dan molestias por la entrada de sustancias extrañas, no abrir los ojos bajo el agua, sobre todo si se ha sometido a alguna intervención ocular reciente o utilizar gotas oculares para hidratar al ojo y aminorar los efectos de comezón y enrojecimiento. Utiliza gafas de natación. Las gafas son una gran opción para proteger nuestros ojos de las bacterias que pueden encontrarse en el agua. Hay que tener en cuenta que algunas bacterias, como las clamidias, no pueden ser eliminadas por el cloro, pudiendo provocar conjuntivitis. Con las gafas evitamos también que nuestros ojos se enrojezcan y se irriten por la acción del cloro. No compartas toallas ni ropa que estén en contacto con el ojo para evitar posibles contagios. Utiliza gafas de sol. Es esencial usar gafas de sol cuando uno se expone a los rayos del sol, ya que reducen el deslumbramiento, bloquean los rayos UV y evitan que el exceso de luz entre en la retina. Asegúrate de que son oscuras, envolventes, con filtro UV y que sean de procedencia confiable. Dúchate antes de entrar y después de salir de la piscina. Al ducharte antes de entrar a la piscina reduces la cantidad de sudor y de células de la piel que se desprenderán durante el baño. Si el agua ha sido tratada y desinfectada correctamente los bañistas no deberían sentir ninguna molestia al salir del agua, pero aun así es fundamental ducharse al salir de la piscina para minimizar la exposición a los agentes infecciosos que se pueden encontrar en el agua. Si se nota cualquiera de los síntomas asociados a la conjuntivitis, se debe acudir lo antes posible a un especialista de la visión.