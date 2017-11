Romina Leal brilla en una obra estrenada en Miami

27/11/2017 -

"Estoy feliz de contarles a los santiagueños que me sumé al fantástico elenco de las obra de teatro ‘Casados sin hijos’, con el personaje de Nancy".

De esta manera, la modelo santiagueña, Romina Leal, anunciaba su incorporación a esta comedia que protagoniza, junto a un gran elenco, en la ciudad norteamericana de Miami.

Los sábados y domingos se sube a escena para darle vida a Nancy, un personaje hecho a su medida

En una entrevista con EL LIBERAL, la actriz destacó: "La obra ya está hace tiempo en cartelera. A mí me habían llamado para hacer el personaje que estoy haciendo ahora, Nancy. Yo, en ese momento, estaba viajando a Los Ángeles a ver un manager. Estaba con viajes y compromisos que no me permitían estar en Miami. Entonces, no lo pude aceptar. La actriz que aceptó hacerlo, Carolina Capiello, tuvo que ausentarse. Y la directora de la obra, Jésica Álvarez Diegues, me llamó de nuevo".

Romina afirmó: "La directora, desde un principio, me dijo que el rol de Nancy era para mí, lo cual me llenó de orgullo cuando me lo contó. Estoy encantada de jugar a ser Nancy, que es un personaje súper divertido".

La obra recibió muy buenas críticas de los medios especializados. Por ejemplo, el Miami Herald opinó: "Es una obra que sabe llegar al corazón".

"Casados sin hijos, somos childfree" es una comedia romántica sobre el amor, sobre los vínculos afectivos y sobre la libertad para tomar decisiones y cambiar de opinión.

Una divertida historia sobre los nuevos formatos de familia, y la aparente aceptación de lo diverso, que hace reflexionar sin dramatismo y con mucho humor.

Esta pieza, de Matías De Federico, en la Argentina tiene su versión protagonizada por Gabriel Goity y María Fernanda Callejón.

Comercial

Romina Leal, modelo santiagueña, triunfa en Miami desde hace dos años. La joven llegó a esa ciudad norteamericana por amor, allí conoció a su actual novio.

En Miami no sólo desarrolla su carrera como modelo sino también como actriz, particularmente en la mencionada obra de teatro, de comerciales, como el que protagonizó recién para una firma de Miami.

Todos los conocimientos adquiridos como actriz, faceta que se formó con Norman Briski, le sirvieron para desarrollarse en su nuevo destino y ser parte importante de la escuela de Sebastián Ligarde, un actor mexicoamericano, quien ha hecho una vasta carrera artística en México.

La joven comenzó a estudiar actuación con Sebastián, quien enseña la Técnica Meisner, considerada el proceso más efectivo para entrenar a actores cinematográficos.