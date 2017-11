Con los ojos en Los Ángeles

27/11/2017 -

Miami es el lugar ideal desde donde Romina mira hacia otros horizontes laborales, entre los que se destacan la ciudad de Los Ángeles, esa ciudad estadounidense ubicada al sur de California a la que todo artista quiere llegar porque sabe que ahí está el lugar donde se pueden hacer realidad los sueños.

Romina no descarta la posibilidad de, en algún momento, "mudarme a Los Ángeles para seguir creciendo. Me estoy preparando en todo, inclusive tomando clase de inglés, de acento neutro. Me cuesta un montón, pero sé que voy a lograrlo".

No baja los brazos

"Estoy trabajando intensamente y sé que podré hacer realidad ese sueño. No bajo los brazos ante nada y sigo detrás de mi sueño, de lo que me dicta el corazón", destacó Romina a EL LIBERAL.

Mientras tanto, pone todas sus energías en "Casado sin hijos", la obra que protagoniza en Miami.

Tal como le contó a EL LIBERAL, no descarta la posibilidad de hacer radio y retornar a la televisión. Otros de sus grandes sueños l