Ailén Bechara, en bikini, mostró su pancita

27/11/2017 -

La felicidad es lo que embarga a la bella Ailén Bechara. Es que tiene sobradas razones para estarlo: espera la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el representante de jugadores de fútbol Agustín Jiménez. A través de las redes sociales, comparte con sus seguidores las novedades de su embarazo y publica imágenes de la pancita.

En su segundo mes de gestación, la ex azafata de Guido Kazcka subió una foto en bikini, en el living de su hogar, a pesar del domingo soleado. Pero eso no quiere decir que no le guste disfrutar del verano.

Precisamente, junto a la imagen reveló algunos de los cambios que ha experimentado su cuerpo en la dulce espera: "La futura mamá ya no aguanta mucho al sol. Y un poco de náuseas, combo fatal. Papá no está y con bebito/a hacemos fotos".

Antojos

Hace unos días también reveló que tiene antojos. ¡Y muy variados! "Ahora sí, el muchachito me pide comer. Y quiere todo junto: helado, pizza, pasta, torta, sandwiches".

Como dijo "muchachito", sus seguidores pensaron que ya sabía el sexo del bebé en camino. Aunque luego aclaró que todavía es muy pronto para estar seguros. Y reveló: "Las brujerías me dicen que va a ser nene".

"Sería Francisco, por uno de los abuelos de mi novio. Si era nena queríamos Francesca, pero ya hay una en la familia, así que no", expresó la joven.

Ailén reveló: "El primer día, cuando me enteré, agarré el teléfono y llamé a todos para contarles".

La ex azafata de Guido Kaczka está en pareja hace un año con Agustín Jiménez, representante de jugadores de fútbol, con quien convive.

Y remarcó: "Estoy felizmente embarazada".