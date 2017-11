Maju Lozano en las tardes de Canal 9

Fotos Maju Lozano ya pasó por América y Telefé con distintos programas, pero hace varios años que está lejos de la televisión.

27/11/2017 -

A partir de hoy, de lunes a viernes, de 18 a 19, Maju Lozano se pondrá al frente de "Todas las tardes", el magazine que se suma a la grilla de Canal 9. Si bien la conductora radial ya tiene experiencia en televisión, hace varios años que está lejos de la pantalla chica.

En el 2016 participó de Pura química en ESPN y hace unos años hizo un papel, como actriz, en la telenovela "Viudas e hijos del Rock & Roll", de la productora de Sebastián Ortega.

"Vamos a hablar de las noticias del día e intentaremos hacerlo con humor. La idea es pasar un rato distendido en el horario en el que la gente vuelve de laburar y los chicos de la escuela", adelantó la co-

conductora de El club del Moro, con Santiago del Moro en La 100, a Clarín.

Y aclaró que si bien van a hacer humor con lo que la realidad "aguante", ella está convencida de que "el humor tiene que estar en todos lados y sirve para aflojar, siempre que sea con respeto".

En este nuevo proyecto la acompañarán Tatiana Schapiro, Mica Viciconte, Dan Breitman y Gonzalo Rodríguez; y cada uno tendrá secciones.

Por otra parte contó: "No nos vamos a encargar de espectáculos exclusivamente, porque no lo sé hacer y hay gente buenísima en el rubro. No vamos a estar ajenos a lo que pase, pero dentro de un contexto de realidad y noticias".

Mientras Maju Lozano intentará ofrecerles a los espectadores una alternativa para descontracturarse frente al televisor, a través de la pantalla de Canal 9, Verónica Lozano hará lo propio en Telefé, aunque en otro horario. "No será una guerra de Lozanos, sino más bien una posta de Lozanos", dijo con humor Maju.

Con respecto a si le preocupa el rating o no, Maju fue muy clara: "A mí no me quita el sueño ni me perturba. A veces, los programas funcionan y otras no. Y eso va más allá de que sean buenísimos o malísimos. La gente te elige porque le gusta o se identifica con algo en particular. Más allá de que ame la televisión y la conducción, soy consciente de que es un negocio. Si los números no rinden y no es negocio para quien lo produce, se levantará".