Flavio confesó que pronto nacerá su hijo

Flavio Mendoza estuvo invitado al programa de Mirtha Legrand, a quien sorprendió al contarle que pronto cumplirá su sueño de convertirse en padre, aunque no quiso dar detalles de los meses de embarazo que lleva la mujer que le alquiló su vientre.

La confesión la hizo en el marco de la entrega a la diva de un perfume que el coreógrafo acaba de lanzar.

"El nombre del perfume es My Dio, significa el nombre de mi hijo. Va a ser Dionisio", contó Flavio. Hace pocos meses, había dicho que los intentos para realizar la inseminación habían fracasado, pero parece que la historia cambió.

"Estuve hace poco en Florida y fui a ver a la mujer que lleva a mi hijo. Me da un poquito de miedo decir de cuántos meses está. Está avanzadito. Es un varón", agregó Mendoza y detalló por qué eligió ese nombre para su hijo. "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa, él me decía ‘los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan’. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego", recordó. "Fue un despertar de que los sueños tenés que buscarlos",resumió con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionado.