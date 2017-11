"CFK se sacaba fotos por Maldonado pero está callada con el submarino"

Fotos CRUDO. Jorge Lanata arremetió contra los diferentes actores del escenario político actual.

Hoy 08:40 -

Jorge Lanata abrió el último programa de Periodismo para Todos, con su habitual monólogo en el cual no se guardó ninguna crítica contra la ex presidenta, por no haberse manifestado todavía, respecto a la desaparición del submarino ARA San Juan.

"Cristina, que se ocupó de sacarse fotos compungida por Santiago Maldonado, sigue en silencio sobre el submarino", manifestó con polémica, mientras comenzó a hablar de los arreglos que se le hicieron a la embarcación.

"La llamada reparación de media vida se hizo durante su gestión. Consistía en desmontar completamente al submarino, revisar todos sus componentes y cambiarlos por nuevos si es necesario. Es un proceso que tarda 18 meses pero en la Argentina K tardó 10 años. Se había planeado para 2004, empezaron en 2008 y se terminó en 2014", manifestó.

Como se recordará, en aquella oportunidad la ex presidenta había dicho que gracias a los arreglos, el submarino tenía otros 30 años de vida útil. El acto es recordado por haberse cerrado con la frase: "Al agua, pato".

Por otro lado, hizo referencia al testimonio de la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan, que dijo que en 2014 tuvieron problemas con el submarino y remarcó que en ese momento no haya trascendido nada. "Dijo que les habían dado un submarino pintado por fuera pero vacío por dentro".

Por último apuntó contra Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador, que no hicieron nada ni mandaron apoyo para la búsqueda, de la que ya participan 12 países. ¿Y la patria grande?, se preguntó.