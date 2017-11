Un ayudante de cocina es el primer campeón virtual de F1

Fotos Brendon Leigh, un joven británico de 18 años, se proclamó en Abu Dhabi como el primer ganador del campeonato de eSports de F1.

Con la llegada de Liberty el deporte se ha abierto a un nuevo mundo que desconocía por completo, al de los eSports, y el éxito de su experiencia con ello no podía haber sido mejor. La final del campeonato virtual de F1 se celebró el sábado en Abu Dhabi y Brendon Leigh, un ayudante de cocina británico de tan solo 18 años, se coronó campeón.

Los mejores pilotos en el videojuego F1 2017 se enfrentaron en tres circuitos, los de Montreal, Spa y el propio de Yas Marina en el que se encontraban, y Leigh con su Toro Rosso fue el mejor de todos imponiéndose por seis puntos a su máximo rival, el chileno Fabrizio Donoso Delgado. Brendon, en su primer viaje fuera del Reino Unido, no sabía muy bien cómo celebrar su éxito: "Ganar aquí significa mucho para mí. Soy el primero en hacerlo. Es especial. No estoy seguro de cómo celebrarlo, no bebo ni nada: creo que podría irme a la cama".

"Atraer a una amplia y joven generación de fans comprometidos con la F1 y los eSports es algo de lo que estamos orgullosos de apoyar y nutrir, y esperamos establecer una temporada larga en 2018", comenta Sean Bratches, el jefe comercial de la F1 y principal impulsor de este campeonato que ha llamado la atención de Fernando Alonso. El asturiano anunció el jueves la creación de su propio equipo de eSport y estuvo presenciando la final para ver como uno de sus pilotos, el turco Cem Bolukbasi, ganaba una carrera.