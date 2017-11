Brian Sarmiento le pegó a Pinola tras del gesto del defensor de River

Hoy 12:41 -

Luego del segundo gol de Newell's en el Monumental, marcado por Brian Sarmiento de penal, se produjo una de los momentos más calientes de una tarde que transitó sin demasiados sobresaltos.

El 10 de la visita corrió hasta uno de los vértices de la cancha para festejar su tanto y hacer su ya popular baile de celebración, pero justo delante de él se encontraba Javier Pinola, quien fue suplente en River y estaba haciendo los movimientos precompetitivos.

La cuestión es que el defensor no se lo tomó para nada bien e intercambió algún que otro gesto con Brian: "No sé por qué se enojó si él ni jugó. No sé qué quería. Cuando jugué con Banfield, le gané siempre".

En declaraciones al diario deportivo Ole, dijo que "cuando hago goles, siempre bailo así. ¿Que por qué se calentó? Ni idea. Que vaya a jugar para los otros (Rosario Central) en la última fecha si tanto se hace. Puede ser que vaya a jugar para ellos...", tiró Brian, haciendo alusión al clásico que dentro de dos semanas jugará Newell's ante Central.