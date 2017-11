Salvó a cuatro personas de morir y ahora comerá gratis de por vida

Hoy 17:00 -

Un hombre de 42 años se convirtió en héroe al salvar a cuatro personas de un auto que cayó en un lago de Hangzhou (China) y como recompensa un restaurante le dará de comer gratis de por vida.

Liu Xinting regresaba de degustar cabezas de pescados -un manjar local- con su familia y varios colegas en otra localidad, vió que un vehículo quedó flotando con las ventanillas abiertas a unos 20 metros de la orilla y se lanzó al rescate.

"Fue realmente peligroso, porque salté al lago con mi ropa y mis zapatos puestos, pero era una emergencia y resultaba demasiado peligroso dejarlos en el agua", explicó Liu.

Los accidentados regresaron a sus hogares sanos y salvos y para recompensar su valentía, la cadena de restaurantes Hangzhou Qiandao Lake Developmen Group proporcionará cabezas de pescado gratis de por vida.

Liu Xinting, a brave Alibaba employee who saved four people from drowning in a Hangzhou lake has been rewarded with a lifetime supply of free fish heads in local restaurant which is known for this delicious specialty. pic.twitter.com/AkzZkMJLZK