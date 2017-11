Fotos El dólar bajó seis centavos a $ 17,63.

27/11/2017 -

Presionado por los ingresos de inversores y en sintonía con el resto del mundo, el dólar bajó seis centavos este lunes a $ 17,63 y anotó su cuarta caída consecutiva en bancos y agencias de la city porteña.

Fue en línea con el segmento mayorista, donde la divisa norteamericana perdió tres centavos y medio a $ 17,345 hasta ubicarse en su valor más bajo desde fines de septiembre.

Durante esta primera rueda de la semana, la tendencia se mantuvo vendedora debido a que bancos, empresas e inversores buscaron obtener pesos para invertir en activos de moneda local con mucho más rendimientos.

En el mercado secundario de Lebac, más de la mitad del volumen operado fue a 23 días con una tasa del 28,75%, mientras que para las demás letras el interés fue subiendo de manera proporcional hasta llegar a 261 días a 29,6%TNA.

Los máximos se anotaron a media mañana cuando las órdenes de compra impulsaron una pequeña suba inicial que los llevó a tocar los $ 17,38, un centavo arriba del final del viernes pasado. Los ingresos desde el exterior se adueñaron del escenario local y ejercieron una presión sobre la cotización que descendió por su empuje a mínimos en $ 17,295 a poco de comenzada la última parte de la sesión. Una posterior recuperación alejó los precios de los mínimos y los acercó a un nivel próximo al de la apertura.

Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "los ingresos desde el exterior potencian la baja en los precios alejándolos de los máximos anuales y con escasas perspectivas de una reacción inmediata y previsible".

Añadieron que "la cercanía de fin de mes y la habitual presión que se presenta por el cierre de posiciones que vencen en esta semana no han tenido todavía un impacto significativo como para revertir la actual tendencia a la apreciación del peso y una simultánea actualización del tipo de cambio".

El descenso en el mercado local se produjo en sintonía con el resto del mundo, donde el dólar se depreciaba frente a una cesta de monedas, mientras los operadores se preparaban para la reanudación de las deliberaciones sobre la reforma tributaria en Estados Unidos y la audiencia de confirmación de Jerome Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal.

El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas divisas rivales, bajaba un 0,6 por ciento, a 92,724, tras tocar un mínimo de nueve semanas de 92,496 más temprano en la sesión.

Asimismo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron durante la rueda que los agroexportadores liquidaron la semana pasada US$ 173,9 millones por sus ventas al exterior, con una baja del 49,3%, en comparación con igual período de un año antes, informaron este lunes. En tanto, los ingresos bajaron un 43,7% en relación con los cinco días previos.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "si bien el volumen operado bajó 9% (a u$s 594 millones), los ingresos de exportadores cerealeros siguen disminuyendo ya que sólo que liquidan un promedio de u$s 43 millones diarios aunque fueron reemplazados por otros vendedores de la divisa norteamericana ya que los flujos en pesos se pasan a otros activos en la moneda local".

En tanto, el dólar blue ganó cuatro centavos a $ 18,11 y se mantuvo por décima rueda consecutiva por encima de los $ 18, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la brecha con el oficial se ubicó en el 2,7%, la más amplia desde el 19 de septiembre.

A su vez, el "contado con liqui" subió el viernes tres centavos el viernes a $ 17,47.

En el mercado de futuro Rofex, donde se operaron u$s 1.106 millones, más del 30% fue a fin de mes a $ 17,345 con una tasa del 17,56% y diciembre se pactó a $ 17,6800 con una tasa de 22,31%TNA. El plazo mas largo fue marzo, que cerró a $ 18,69 con una tasa de 23,3%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 79 millones hasta los u$s 54.925 millones, un día después de superar por primera vez los u$s 55.000 millones.