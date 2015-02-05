CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Noviembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

28/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE

OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

FLANDRIA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN X EL TURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 LA ÚLTIMA PELEA

08.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.01 LAS AVENTURAS DE LOS

SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE

HIELO!

10.32 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

12.21 ACADEMIA DE VAMPIROS

14.16 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA

16.10 SEÑALES

18.11 EL JUEGO DE ENDER

20.17 IDENTIDAD SUSTITUTA

22.00 REVANCHA

TCM

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

11.06 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

12.46 EL FANÁTICO

14.52 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

16.57 EL LUCHADOR

19.34 LLAMARADA

22.00 FURIA SALVAJE

23.41 LOS RÍOS COLOR PURPURA

TNT

07.05 MATRIX REVOLUCIONES

09.35 BAD BOYS. DOS POLICÍAS REBELDES

11.54 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA

VENGANZA DE LAS SOBRAS

13.39 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

13.42 MONSTERS UNIVERSITY

15.37 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

18.05 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

18.08 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

20.05 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO

20.08 SOY LEYENDA

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.06 EL MAESTRO

00.03 BUENOS VECINOS

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

11.55 CHICAGO P.D.

12.45 IT TAKES A KILLER

13.15 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN

PROBLEMA

15.00 GRIMM

16.00 HOUSE M.D.

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 CHICAGO P.D.

21.00 MACGYVER

22.00 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

STUDIO UNIVERSAL

09.10 UNA RECETA PARA EL AMOR

10.55 EL SEXO OPUESTO

13.05 ROMANCE DE ESTACIÓN

15.15 FULLSCREEN

15.45 EL ABUELO SINVERGÜENZA

17.45 PAUL

20.00 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

21.55 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

23.50 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

01.45 MARCI X


A DÓNDE IR

CCB

(LIBERTAD 439)

* SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, A LAS

21.30, TANTA PRESENTA LATIRAMÉRICA

. ENTRADA GRATUITA.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(LIBERTAD Y PRINGLES)

+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, “ABRAZANDO

EL CAÑAVERAL” BASADA

EN LA OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE

HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO

Y DÚO OBLIVION.

KALÚ

(AUTOP. SANTIAGO- BANDA)

*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA

LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA

FEA, TANTA, TAA HUAYRAS,

DEL ESTERO Y TURAYQUI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

*LUNES 27, A LAS 21.30, THE BEATS,

LA BANDA QUE MEJOR EMULA A THE

BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO

ESPECTÁCULO.

*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

21.30, GALA DE BALLET EN EL CIERRE

DE LA TEMPORADA 2017, CON

FIGURAS NACIONALES. ENTRADA:

PAÑALES PARA EL CEPSI.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 29/11- 17:10 (Cast) 19:30

(Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 29/11 - 22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 29/11-16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO

CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 29/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 29/11 16:20 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10

(Cast)

ASESINATO EN EL

EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY AL 29/11 -22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00-

19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y

miércoles $65

CASTELL. 2D 18:00 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS: Todos los días desde las 16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $120,

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $130,

jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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