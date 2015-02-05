CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Noviembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
28/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE
OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
FLANDRIA
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN X EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 LA ÚLTIMA PELEA
08.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.01 LAS AVENTURAS DE LOS
SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE
HIELO!
10.32 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
12.21 ACADEMIA DE VAMPIROS
14.16 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA
16.10 SEÑALES
18.11 EL JUEGO DE ENDER
20.17 IDENTIDAD SUSTITUTA
22.00 REVANCHA
TCM
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
11.06 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
12.46 EL FANÁTICO
14.52 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
16.57 EL LUCHADOR
19.34 LLAMARADA
22.00 FURIA SALVAJE
23.41 LOS RÍOS COLOR PURPURA
TNT
07.05 MATRIX REVOLUCIONES
09.35 BAD BOYS. DOS POLICÍAS REBELDES
11.54 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA
VENGANZA DE LAS SOBRAS
13.39 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
13.42 MONSTERS UNIVERSITY
15.37 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
18.05 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
18.08 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
20.05 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO
20.08 SOY LEYENDA
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.06 EL MAESTRO
00.03 BUENOS VECINOS
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
11.55 CHICAGO P.D.
12.45 IT TAKES A KILLER
13.15 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN
PROBLEMA
15.00 GRIMM
16.00 HOUSE M.D.
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 CHICAGO P.D.
21.00 MACGYVER
22.00 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
STUDIO UNIVERSAL
09.10 UNA RECETA PARA EL AMOR
10.55 EL SEXO OPUESTO
13.05 ROMANCE DE ESTACIÓN
15.15 FULLSCREEN
15.45 EL ABUELO SINVERGÜENZA
17.45 PAUL
20.00 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE
21.55 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
23.50 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE
01.45 MARCI X
A DÓNDE IR
CCB
(LIBERTAD 439)
* SÁBADO 2 DE DICIEMBRE, A LAS
21.30, TANTA PRESENTA LATIRAMÉRICA
. ENTRADA GRATUITA.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(LIBERTAD Y PRINGLES)
+MIÉRCOLES 29, A LAS 22, “ABRAZANDO
EL CAÑAVERAL” BASADA
EN LA OBRA DE NOEMÍ ALARCÓN.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE
HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO
Y DÚO OBLIVION.
KALÚ
(AUTOP. SANTIAGO- BANDA)
*VIERNES 1, LA PEÑA ORELLANA
LUCCA, CON SOLES Y LUNAS, CARA
FEA, TANTA, TAA HUAYRAS,
DEL ESTERO Y TURAYQUI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
*LUNES 27, A LAS 21.30, THE BEATS,
LA BANDA QUE MEJOR EMULA A THE
BEATLES, PRESENTARÁ SU RENOVADO
ESPECTÁCULO.
*VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
21.30, GALA DE BALLET EN EL CIERRE
DE LA TEMPORADA 2017, CON
FIGURAS NACIONALES. ENTRADA:
PAÑALES PARA EL CEPSI.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 29/11- 17:10 (Cast) 19:30
(Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 29/11 - 22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 29/11-16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO
CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 29/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 29/11 16:20 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 29/11 18:10 (Cast) 20:10
(Cast)
ASESINATO EN EL
EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY AL 29/11 -22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA -17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00-
19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10-
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y
miércoles $65
CASTELL. 2D 18:00 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS: Todos los días desde las 16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $120,
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $130,
jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.