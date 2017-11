FÚNEBRES | 28 de Noviembre de 2017

28/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Rolanda Mercedes Díaz

- Enriqueta Filomena Casanova de Silva (Las Termas)

Sepelios Participaciones

ARIAS, MARCELINO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Sus hijas Marcela, Julia, Belen, sus nietos Emilse, Ramiro, Richi, Nena, su comadre Carmen, su ahijado Adrián y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus hijos Elba, Alicia, Irma, Ofelia y Pedro Eduardo, h/pol Olga, nietos, Daniel, Pablo, Luciana, Carolina y Cecilia, nietos pol, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Querida madre, tu partida nos deja una inmensa tristeza y dolor que sólo Dios nuestro Señor mitigará. Aunque ya no podamos verte, recordaremos siempre tu amor, dedicación, entereza ante los problemas y el sufrimiento, hoy tu ejemplo nos da la fortaleza que necesitamos. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Sus hijos Irma, Eduardo y Elba, sus nietos Daniel, Pablo, Carolina, Cecilia y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Se invita al novenario de misas desde hoy a las 20.30 en la parroquia La Merced.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Mami con gran tristeza te despedimos . Viviras eternamente en nuestros corazones". Su hijo Pedro Saban, su essposa Olga Lupo, sus hijos Daniel,. Pablo y Luciana, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria. Sus restoss fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Querida abuela, siempre estarás en nuestros corazones por tu dedicación, fortaleza y amor. Rogamos que en paz descanses. Su nieta querida Cecilia y Oscar.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su nieto Daniel, su esposa Silvina, sus hijas Lourdes, Lucila y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultaados en el cementerio La Piedad.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Siempre estaras presente en nuestras vidas". Ignacio Espeche, Luciana Saban, Pablo Saban, Delfina y Eliseo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Su hijo Mariano, su hija política Mariela Acuña, sus nietos Ramiro y Andrea; Agostina y Bruno y sus bisnietos Thiago y Alfonso participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Bienaventuradoss los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus nietas Virginia, Eugenia y Verónica López y familias, despiden sus restos mortales con la esperanza del Reencuentro. Te amamos querido abuelo

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Luis E. López y sus hijas Virginia, Eugenia y Verónica, participan con sumo dolor su partida, rogando por su eterno descanso y recordando la bondad de su vida.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La muerte se ha llevado su cuerpo, pero su espiritu siempre estará. Amalia Samcini y sus hijos Nelly, Juan Carlos y Edy Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de su familia.

DÍAZ, ROGELIO MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Nélida Gladys Rojas e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de don Rogelio, padre de su hijo político Mariano Alejandro Diaz. Acompañan con oraciones a todas sus familias y ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ, ROLANDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 26/11/17|. Su hijo Gustavo Federico More, sus hnos. Hugo, René, Estela, Elvecia, Reyna, Leticia, Segundo, Nora y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

DÍAZ, ROLANDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 26/11/17|. Sus vecinos José Butiler, Sandra, Nena, David, Florencia, Enzo, Candela, Tobias y Mateo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Ramona Loto de Luna y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga de toda la vida " Nena" te llevaremos siempre en nuestros corazones. Señor dale el descanso eterno. Ruegan por la paz de su alma.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Personal médico y empleados del Sanatorio Libertad participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la compañera Lucy Urquiza. Ruegan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Dres. Mulki Guillermo y Dra. Sara Guzmán Ledesma participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la compañera Lucy Urquiza. Elevan oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. En nombre del Consejo Consultivo de la Mujer participamos y acompañamos al Sr. Gustavo Urquiza por la pérdida de su Sra. madre. Rogamos oraciones en su memoria.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con mucho cariño a su amiga Yudith.

FAHRENHOLZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Luis Asato, Mirta Amil Feijóo y sus hijos Mario Haruko y Seiho participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Judith y Roberto y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y del padre de su afiliada María Alejandra Gómez Uardene. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FÉLIX GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Sus compañeros y amigos de la promoción 78 de la escuela de Comercio Antenor Ferreyra participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su Sra. Gladis Uardene, también compañera y amiga de la promoción y a toda su familia elevando oraciones en su querida memoria.

JEREZ, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Propietario, empleados de Servimoto Express abrazan sentidamente a su familia. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sus hijos Lorena, Belén, Cintia, Nicolás, h/pol Gabriel, Eduardo, Guillermo, Carla, nietos Ángel, Emiliano, María José, Bastian y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Piedad hs 9 casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Ramón Estanislao Navarrete, su esposa Francisca Solana Mitre, sus sobrinos Eduardo Adolfo y flia., Ramon Alberto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera vivirá". Sus sobrinos Efrain Rojas y Graciela Anzani y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Personal directivo y docente de la Escuela Nº 59 "Remigio Carol", de la ciudad de Beltrán, acompaña en esta dificil instancia de duelo a su colega Lorena Navarrete por el fallecimiento de su padre, ocurrido recientemente. Y brille para él la luz que no tiene fin.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Cesar Barrios y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (CACHO) q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan, si puedes recordarme siempre estaré contigo. Sus amigos Fredy, Palla y Tucho participan su fallecimiento.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Elena Pérez y flia, Ramón Pérez y flia, Isauro Pérez y flia, Carlos Pérez y flia, José Luis Pérez y flia, Claudia Pérez y flia, Juan Pérez y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de su cuñado, piden resignación para la familia y oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Néstor Pérez y flia, Bety Acuña y flia. participan con dolor el fallecimiento del querido tío Cacho,que brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Los ex compañeros de su esposa Iris R. Peralta de la dirección de suelo urbano, Dpto. de obras privadas: Marcelo, Ernesto, Pascual, Carlos, Mario, Ramón , Diego, Luis y Dardo participan con dolor su fallecimiento.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Toda la comunidad educativa de la escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús participa con dolor del fallecimiento del papá de su compañera Laura. Rogamos una oración en su memoria

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Maruca y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hijos de Chicho Cáceres: Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor, Chingolo y su ahijado Edgardo Federico Cáceres y su madre Teresa participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de su difunto padre Andrés "Chicho" Cáceres y ruegan una oración en su memoria.

POGONZA, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Los miembros de Química Norte participamos con dolor del fallecimiento de Bersabé Pogonza de Álvarez, la madre de nuestro estimado compañero Ricardo, y rezamos para que tenga un descanso eterno.

SUÁREZ, ELOÍSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su esposo, hijos Sebastián, Ivana, Claudio, Nahuel, y Franco, sus nueras y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Dámaso Palacio 767 Bº 8 de Abril. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Los Flores. Serv. de Abraham Gubaira S.R.L. para Hamburgo Cia. de Seguros S. A.

VALDEZ DE GUZMÁN, PETRONA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su sobrina Liliana Comán y su familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

FERNÁNDEZ, AURELIO JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su padre, hermanos, hermanos políticos, hijo, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GAMIETEA, RAÚL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Hoy veo el cielo y se que ahí estás tú, aún lloro en silencio... Pero sé que tú y tu gran amor están siempre conmigo. ¡Te extraño! Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y su hija en el afecto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al recordarse el decimotercer mes de su partida.

GÓMEZ, ROSA VITERBO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltara, en verdes pastos El me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma". Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos agradecen a todos los familiares, amigos y vecinos que acompañaron en estos momentos e invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en el santuario Santa Rita del Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TORRES, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/13|. Querido hermano, nos queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón nos dice que no te olvidaremos. Es difícil no tenerte a nuestro lado, pasaron cuatro años pero parece que fue ayer. Vivirás en nuestro corazón por siempre. Descansa en paz. Sus hermanas Miriam y Mirta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.

TORRES, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/13|. Los años pasan y mi cariño sigue intacto, es muy difícil seguir aquí al saber que ya no estás, sé que me mandas fuerzas para continuar, para luchar por mis sueños. Sé que estás orgulloso de la persona en la que me convertí. Sabes que te extraño a veces me parece oír tu risa, dicen que en el cielo uno es feliz. No existe la tristeza. Su sobrina Camila invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.

TORRES, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/13|. "Hoy no estás a nuestro lado, pero el Señor nos permitió llorar con amargura tu ausencia, pero a la vez nos da fortaleza para enjugar nuestras lágrimas y esperar un nuevo amanecer que nos permita caminar al lado de nuestra familia. Hoy será un día de recogimiento y oración". Su sobrino Luis Torres, sobrina política María Inés Jozami, sobrino nieto Luis Ignacio Torres Jozami invita a familiares y vecinos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (PEPI) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Pepi, un día como hoy el Señor cerró el libro de la vida, pero luchaste hasta el final como el mejor gladiador, pero Jesús Misericordioso te llamó y te levantó en sus brazos para llevarte a descansar a un bello hogar más allá del Sol donde solo hay paz y amor. Participan las amigas del grupo de oración de su hija Cecilia, Mirta, Adriana, María Inés, Gabi, Olguita y Blanquita uniremos nuestras manos y haremos un rosario de oraciones rogando por su eterno descanso en su querida memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SAYAGO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Su esposa Mirta Angélica, hijos Marcelo, Martín, hijas pol, Soledad y María de los Ángeles, nietos Guillermina, Marcelo,. Luccas y demás fliares y amigos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ, LUCIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/16|. Hoy se cumple un año de tu desaparición física, pero siempre estás con nosotros, en nuestros corazones. Papi, te extrañamos. Sus hijos Ana María y Luis Rubén, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

MAZZUCO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/14|. Se cumplen hoy tres años de que el Señor te llevo a gozar de sus verdes prados, donde no hay dolor ni lágrimas, solo alegría y felicidad. Aquí nosotos seguiremos recordándote con mucho amor, por tu bondad infinita, porque fuiste el ser más generoso y amante de tu familia y de tus amigos que supieron valorar tu amistad. Tu esposa Estela, sis hijos Claudia, Mariela, Ernesto, su hermana Olga y nietos, invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMAÑO, LUISA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Vecinos de la calle Quintana y Moreno, participan el fallecimiento de la hermana de su vecino Ricardo Camaño y Valdo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASANOVA DE SILVA, ENRIQUETA FILOMENA (Maby) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Un ángel subió al cielo!". Su prima hermana Ana, José, sobrinos Natalia, Diego, José, Silvio, Raúl, Cacho y Candela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CASANOVA DE SILVA, ENRIQUETA FILOMENA (Maby) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez" participan con dolor el fallecimiento de la esposa del colega Prof. Alcidez Silva. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CASANOVA DE SILVA, ENRIQUETA FILOMENA (Maby) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. David Salvatierra y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre". (Juan 11, 26 y 26). Adriana, Pely y Lore participan el fallecimiento del papá de Anita, acompañan con afecto a ella y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Partió al cielo el vecino solidario, el padre cariñoso, el colega docente que supo transitar el camino de la vida con serenidad. Dios te bendiga más allá del sol. Su vecina Ana Urquiza de Abud e hijos participan su fallecimiento.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Falleció en Loreto. Amigo, gran maestro y mejor persona; te despedimos con inmenso dolor. Mario Montañez y Chichí Crapanzano, junto a sus hijos Carlos Mario y Raul Eduardo con sus respectivas flias. Rogando a Dios por el eterno descanso de tu alma y pronta resignación a tu querida flia.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Pidamos al Señor que nos renueve en el amor, nos aumente la fe y nos confirme en la esperanza para sentirnos más unidos a Dios y a nuestros hermanos difuntos. Elena M. de Rossi, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, rogando por la paz de su alma y en el corazón de sus familiares.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". El personal directivo, docentes y de maestranza del Centro Experimental Nº 7, "Nicolás Avellaneda" participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Anita Pinto. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO, CARLOS NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Que en este descanso eterno el Señor proteja tu mirada". La Comunidad Educativa del Inst. Ma. Antonia de Paz y Figueroa acompañan en este triste momento a su compañera Teresita Pinto por el fallecimiento de su Padre. ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, SARA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Su esposo Hilarion López, sus hijos Patricia, Raúl, Néstor, Hugo, Estela, Ivana, h/pol, nietos bisnietos partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de la Cañada. Servicio Org. Amparo srl. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.