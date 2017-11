El Gobierno cruzó al juez Villanueva

Fotos VIGILIA. Mapuches continúan en la zona del conflicto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que el magistrado Villanueva "está perdiendo bastantes días" al tomar la decisión de no ingresar al lugar, en referencia a la última resolución del juez de respetar cuatro días de duelo por el joven muerto el sábado, Rafael Nahuel, y no ingresar al lugar para iniciar los peritajes.

"El juez podrá buscar las pruebas que quiera, pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar", dijo, y agregó que las fuerzas federales sabían que iban a enfrentarse a "un grupo violento".

En la conferencia -en la que también estuvieron presentes los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Millman-, Bullrich defendió el informe de la Prefectura, fuerza que tuvo a su cargo el desalojo, y dijo: "Nosotros le damos, a la versión de la Prefectura naval, el carácter de verdad".

El informe de Prefectura indicaba que el jueves pasado hubo un "enfrentamiento" en la zona de Villa Mascardi con "un grupo violento", en el que murió un mapuche, Rafael Nahuel, de 22 años, entre otros detalles.

Bullrich alertó que "cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos", y consideró que, además, los mapuches que continúan en la zona del lago Mascardi "le mintieron al juez porque le dijeron que ayer (domingo) se entregaban y no se entregaron".

"No vamos a aceptar ninguna orden legal -reafirmó la ministra-, es decir, si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio, nosotros entraremos a todas las partes del territorio argentino. No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución", dijo.