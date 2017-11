28/11/2017 -

El gobierno advirtió que "se acabó el mundo del revés", que "la violación de la ley en la Argentina tiene y va a tener consecuencias" y que los problemas se resuelven "en el marco de la ley" en referencia a lo sucedido el fin de semana en la zona del Lago Mascardi.

Así lo expresaron los ministros Bullrich y Garavano. "Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés", subrayó Bullrich, en tanto que Garavano dejó claro que "la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias" en Argentina, al mismo tiempo que destacaba "la importancia de la investigación de la Justicia respecto de los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley".